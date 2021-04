Quaresma falha visita do Vitória de Guimarães ao Portimonense por lesão

"Aos lesionados Joseph, Jhonatan e Nicolas Tié junta-se Ricardo Quaresma, a contas com uma lesão muscular no gémeo direito, que não poderá dar o contributo à equipa", lê-se na nota a dar conta dos 21 convocados para o desafio, publicada hoje no sítio oficial dos vitorianos.



Além do extremo de 37 anos, utilizado até agora em 26 jogos oficiais do conjunto minhoto, também o guarda-redes Mário Évora, o defesa internacional português Sílvio, o defesa Hélder Sá, o médio Wakaso e o avançado Noah Holm deixaram a convocatória face à derrota da ronda anterior com o Tondela (2-1), que culminou na saída do treinador João Henriques.



Já o lateral direito Zié Ouattara, que esteve infetado com o novo coronavírus na segunda quinzena de março, o defesa central Abdul Mumin, ausente nos últimos dois jogos após ter sido titular em 22, o médio Pepelu, que já participou em 24 desafios, mas cumpriu castigo na jornada anterior, estão de regresso às opções.



A lista de Bino Maçães inclui ainda o guarda-redes húngaro Antal Bencze, de 19 anos, que cumpriu a época na equipa sub-23 e é chamado pela primeira vez à equipa principal face às lesões de Jhonatan e de Nicolas Tiê, precisamente.



O encontro entre Vitória de Guimarães, sexto classificado da I Liga portuguesa, com 35 pontos, e Portimonense, 12.º, com 26, está agendado para as 20:00 de sexta-feira, no Estádio Municipal de Portimão, com arbitragem de Manuel Oliveira, da Associação de Futebol do Porto.



A lista de 21 convocados:



- Guarda-redes: Bruno Varela, Matous Trmal e Antal Bencze.



- Defesas: Sacko, Zié Ouattara, André Amaro, Jorge Fernandes, Abdul Mumin, Suliman e Gideon Mensah.



- Médios: Mikel Agu, Pepelu, André André, Miguel Luís, Janvier e André Almeida.



- Avançados: Rúben Lameiras, Marcus Edwards, Rochinha, Bruno Duarte e Óscar Estupiñán.