Partilhar o artigo Quarteto de regresso às opções do Sporting para receção ao Vitória de Guimarães Imprimir o artigo Quarteto de regresso às opções do Sporting para receção ao Vitória de Guimarães Enviar por email o artigo Quarteto de regresso às opções do Sporting para receção ao Vitória de Guimarães Aumentar a fonte do artigo Quarteto de regresso às opções do Sporting para receção ao Vitória de Guimarães Diminuir a fonte do artigo Quarteto de regresso às opções do Sporting para receção ao Vitória de Guimarães Ouvir o artigo Quarteto de regresso às opções do Sporting para receção ao Vitória de Guimarães

Tópicos:

Bas Dost, Estádio, Guiães, Salin Defesas Ti Ilori Coates Ristovski Mathieu Borja,