"Quartos" da Taça fecham em Ponta Delgada e Guimarães

No primeiro jogo do dia dos oitavos de final, os açorianos do Santa Clara vão receber os madeirenses do Nacional, num duelo entre duas equipas que estão nos lugares cimeiros da II Liga e que esta época já se defrontaram no campeonato, numa partida disputada na Madeira e que terminou com um empate 1-1.O Santa Clara tem como melhor registo na competição a presença nos quartos de final, que atingiu na época 2020/21, enquanto o Nacional já chegou quatro vezes às meias-finais, a última das quais em 2022/23.No jogo que fecha os oitavos de final, o Vitória de Guimarães, atual quinto classificado da I Liga, vai receber o Penafiel, que é 14.º na II Liga.O Vitória de Guimarães já conquistou o troféu uma vez, em 2012/13, enquanto o Penafiel tem como melhor registo a presença nas "meias", em 1985/86. O último jogo entre as duas equipas aconteceu em outubro de 2015, na terceira eliminatória da Taça de Portugal, e foram os penafidelenses a seguirem em frente.Já apurados para os quartos de final estão Sporting, FC Porto, União de Leiria, Gil Vicente, Vizela e Benfica.