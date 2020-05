Quatro jogadores do Famalicão com teste positivo

O plantel famalicense realizou testes para despistagem do vírus no final da semana passada e os resultados detetaram quatro jogadores infetados.



A SAD estava à espera de concluir os testes para apurar o número de infetados, já que faltava o resultado do teste ao jogador Uros Racic, que só anteontem (sábado) conseguiu regressar da Sérvia. O médio sérvio não está infetado.



O clube esclareceu ainda à agência Lusa que os jogadores estão assintomáticos e em casa em isolamento.



A I Liga, na qual o Famalicão está no sétimo lugar, com 37 pontos, tem o seu retorno agendado para 30 e 31 de maio, para se disputar as restantes 10 jornadas.



Com a declaração de pandemia, em 11 de março, inicialmente alguns eventos desportivos foram disputados sem público, mas, depois, começaram a ser cancelados, adiados - nomeadamente os Jogos Olímpicos Tóquio2020, o Euro2020 e a Copa América - ou suspensos, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais de todas as modalidades.



Os campeonatos de futebol de França e Holanda foram, entretanto, cancelados, enquanto países como Alemanha, Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal preparam o regresso à competição.



A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 282 mil mortos e infetou mais de 4,1 milhões de pessoas em 195 países e territórios.