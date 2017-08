Que juntos tenhamos uma atitude de campeões"

Mário Aleixo - RTP 01 Ago, 2017, 07:55 | Futebol Nacional

Na hora do regresso o dirigente explicou que tinha deixado o Facebook mas teve de voltar por causa de outra, o Spotify: "Criei o meu Spotify ligado ao Facebook. Como nada percebo destas "tecnologias", vejo-me forçado a manter esta conta para poder aceder ao meu conjunto de músicas que, com a minha família, são as coisas que me acalmam nos momentos mais difíceis (e nesta vida que escolhi são tantos...).



No texto publicado na última segunda-feira Bruno de Carvalho analisou a pré-época do Sporting e desvalorizou os resultados negativos.



Sempre ao ataque o líder do clube de Alvalade congratulou-se com a onda verde criada na Suíça e disse que alguns não percebem para que serve uma pré-época ao escrever: "Depois de uma pré-temporada, que alguns ainda não perceberam para que serve, mas que felizmente demonstrou uma Onda Verde tremenda na Suíça apesar dos resultados, e dois jogos em Alvalade com excelentes ‘casas’ e ambientes fantásticos - associados a boas exibições e vitórias na apresentação e no Troféu 5 Violinos que, apesar de fazerem parte do tempo de treino são sempre jogos que gostamos de vencer e demonstrar a nossa qualidade -, estamos perto de iniciar um novo campeonato".



Com o campeonato cada vez mais perto o presidente do Sporting lembrou: “Uma nova ‘maratona’ em que vamos precisar, mais do que nunca, do nosso 12° jogador, afinal o Sporting é feito deles, dos nossos sócios e dos nossos adeptos. Soubemos analisar o que se fez menos bem. Soubemos perceber qual o plantel que deveríamos ter para podermos lutar para cumprir os nossos objectivos. Soubemos organizar esse plantel a tempo de terem uma preparação equilibrada, eficaz e eficiente. Soubemos interiorizar as palavras atitude e compromisso, como palavras de ordem desta época. Mas também, muito importante, mantemos todos a consciência que estamos aqui para servir o Sporting Clube de Portugal e os seus sócios e adeptos e não para o contrário”.



Para o Sporting o campeonato começa já no dia 6 de agosto e Bruno de Carvalho escreveu: “A partir do próximo fim de semana, que no jogo contra o Desportivo das Aves o Estádio se encha e que nos façam sentir em casa como aconteceu nas últimas épocas. Que juntos possamos viver uma época de alegrias e que nunca nos esqueçamos de que temos sempre de fazer mais e melhor e de querer vencer mais do que todos os outros. Que juntos tenhamos uma atitude de campeões e que juntos consigamos manter e elevar ao máximo o nosso compromisso que é o de alcançar a Glória!”



A concluir ainda reforçou o seu desejo: “E que este ano se concretizem os nossos sonhos de vencer em todas as modalidades. Para isso é preciso mais do que estádios, pavilhões, pistas ou piscinas cheios. Precisamos do amor e paixão de todos e de que, unidos, rumemos às conquistas que tanto merecemos. Assim teremos colaboradores, atletas, treinadores, dirigentes, sócios e adeptos numa corrente única de Vitória!"