Quim Berto é o novo treinador do Torreense

O ex-jogador de 48 anos iniciou a sua carreira como treinador na temporada 2011/12 no FC Vizela, seguindo-se o Varzim, com uma subida à II Liga, o Trofense e mais recentemente o FC Lusitanos.



Como jogador Quim Berto passou entre outros pelo Vitória de Guimarães, Sporting Clube de Portugal, Sport Lisboa e Benfica, Varzim, Estrela da Amadora e Santa Clara.



O novo treinador é acompanhado pelos adjuntos Miguel Campos, Vítor Hugo, Pedro Duarte e Fábio Gomes.



A estrutura do futebol sénior do Torreense passa a ter a liderança de André Tomaz, nas funções de CEO.