Quim Machado apresentado no Arouca para subir de divisão

"Em termos de comunicação social, tínhamos até agora um discurso de tranquilidade e de ver como as coisas iam correr. Contudo, sabem que somos um clube com muita ambição e não podíamos continuar nesta série negativa. Queríamos virar a página e assumir hoje, perante vós, o que antes estabelecemos como objetivo internamente: queremos subir de divisão", disse o diretor desportivo do emblema arouquense, Joel Pinho.

O novo treinador do Arouca esclareceu que o acordo entre as partes foi rápido: "Tivemos reunião ontem à noite [quarta-feira] e foi fácil chegar a acordo. Eu só aceitava se fosse para subir de divisão. A direção também concordou. Não há que esconder nada. Se este clube, há dois anos, teve condições para jogar na Liga Europa, também tem de ter para voltar à I Liga.".

Quim Machado, 51 anos, conta com duas subidas de divisão no currículo, ao serviço do Feirense, em 2010/11, e do Tondela, em 2014/15, tendo treinado a Académica na época passada.

"Há uns anos, à 10.ª jornada, cheguei ao Tondela e estávamos a sete pontos dos lugares de subida e subimos. Também subi no Feirense e na Académica esteve perto de acontecer. Gosto de assumir a responsabilidade. Não viro a cara à luta. Estou aqui sem medo", acrescentou.

No último lugar da II Liga com três pontos ao cabo de cinco jornadas, Machado tem noção das dificuldades que vai encontrar: "O valor, a qualidade dos jogadores está lá. Mas a determinada altura os jogadores perdem a confiança. Temos de trabalhar a parte mental dos jogadores e mentalizá-los que representam um clube que há dois anos estava na Liga Europa. No Arouca, os jogadores têm de estar preparados. É um clube exigente, que cumpre e oferece as condições necessárias para o jogador chegar ao domingo e render. Vamos certamente conseguir o que queremos."

Marco Louçano, adjunto, Hélder Moreira, preparador físico, e Pedro Lascarim, treinador de guarda-redes, vão coadjuvar o treinador português. O departamento de observação ainda está a ser definido.