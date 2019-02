Quim prevê dérbi na Luz mais calculista do que em Alvalade

Na altura Benfica e Sporting defrontaram-se em jogo das meias-finais da Taça de Portugal.



Um encontro que garantiu ao Sporting a passagem à final da prova, graças a uma vitória por 5-3 no reduto da equipa da Luz.



Nesse desafio o Benfica vencia por 2-0 ao intervalo e no final o Sporting saía vencedor, após 16 minutos alucinantes na etapa complementar do encontro.



Com 11 anos de distância Quim perspetiva para esta noite um jogo diferente daquele que se realizou no passado domingo para o campeonato, em Alvalade, que o Benfica venceu por 4-2.



Para o guardião, em declarações ao jornalista José Carlos Lopes, “o Sporting a jogar fora e deverá ser mais calculista para não sofrer golos”.



Quim antevê que as equipas “entrem mais receosas e acabará por ganhar quem errar menos”.



Por ser uma eliminatória decidida a duas mãos o guarda-redes internacional admite que “haja menos espetáculo”.



O encontro entre o Benfica e o Sporting realiza-se a partir das 20h45, no Estádio da Luz, em Lisboa.



A outra meia-final apenas arranca a 26 de fevereiro, no Estádio do Dragão, no Porto, com os azuis e brancos a receberem o SC Braga, a partir das 20h15.