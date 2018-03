Quinas de Ouro destacam os melhores de 2017

Mário Aleixo - RTP Comentários 19 Mar, 2018, 11:11 / atualizado em 19 Mar, 2018, 11:11 | Futebol Nacional

Uma das grandes atrações da cerimónia será a apresentação dos equipamentos oficiais da Seleção Nacional A para o Campeonato do Mundo de 2018, que serão estreados nos dois próximos jogos de preparação da equipa das quinas.



A Federação Portuguesa de Futebol (FPF), a Associação Nacional dos Treinadores de Futebol (ANTF) e o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) juntaram-se pelo segundo ano consecutivo para organizar a III edição da Gala Quinas de Ouro.



Um evento de grande dimensão tem como objetivo principal reconhecer o trabalho dos portugueses e portuguesas com melhor desempenho no futebol, futsal e futebol de praia em 2017 (em Portugal ou no estrangeiro).



A escolha dos nomeados foi entregue uma vez mais ao Conselho das Quinas de Ouro, presidido pelo antigo internacional português e Melhor do Mundo FIFA em 2001, Luís Figo. O Conselho das Quinas de Ouro é composto por nove elementos, três de cada instituição que organiza as Quinas de Ouro: Luís Figo (presidente), Pedro Pauleta e Ivan Dias, indicados pela FPF; Vítor Baía, Carla Couto e António Simões, indicados pelo SJPF; António Oliveira, Bernardino Pedroto e José Carlos Castanheira, indicados pela ANTF.



Escolhidos três nomeados por categoria, a votação final foi feita por treinadores, jogadores e adeptos. O resultado será conhecido esta noite.