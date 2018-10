Rafa Soares diz que Vitória vai entrar com tudo para vencer dérbi minhoto

Lusa Comentários 23 Out, 2018, 18:31 | Futebol Nacional

Depois do triunfo por 7-0 no terreno do Valenciano, para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, o lateral-esquerdo, de 23 anos, realçou que a turma vitoriana, ainda em "regime de recuperação" do jogo anterior, vai surgir no relvado do Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, preparada para se impor ao vizinho e 'rival' minhoto.



"Um dérbi é sempre especial para os adeptos e para nós também. Temos a ambição de ganhar como temos sempre, mas estamos a fazer o nosso trabalho diário. Vamos entrar com tudo para tentar obter os três pontos", disse, à margem da visita de uma comitiva vitoriana, composta ainda por Dodô, outro lateral do plantel, e por Neno, relações públicas do clube, à Escola EB1 da Teixugueira, em Guimarães.



Apesar de o Vitória, sétimo classificado no campeonato, com 10 pontos, estar a sete de distância do Braga, segundo, Rafa Soares disse que nenhuma das equipas é favorita para o duelo de sexta-feira, até porque, a seu ver, ambas estão a "passar um bom momento" e os vitorianos, concretamente, estão a crescer.



"Já estamos a consolidar processos, quer defensivos, quer ofensivos, e creio que vamos dar uma boa resposta na sexta-feira. Temos treinado bastante os processos defensivos e sente-se que até estamos a atacar melhor. Isso significa que, defensivamente, estamos mais coesos", explicou.



O lateral rejeitou ainda que a goleada sofrida no dérbi da época passada - os 'arsenalistas' venceram em Guimarães por 5-0 - possa "interferir emocionalmente" no rendimento que a equipa vai apresentar e desvalorizou também o facto de a equipa treinada por Luís Castro ter vencido somente um dos três embates já disputados em casa, para a I Liga - ao Tondela, por 1-0.



"Não há nenhum motivo válido para jogarmos melhor fora do que em casa. Se calhar, daqui a um mês, iremos estar a jogar melhor em casa e pior fora, mas são fases que o futebol nos proporciona", disse.



Com seis desafios oficiais já cumpridos nesta época, Rafa Soares tem alternado a titularidade no lado esquerdo da defesa com Florent - o francês lesionou-se em setembro, mas já está apto para o duelo com os 'arsenalistas'.



Formado no FC Porto, o defesa afirmou que não pode "baixar os braços" face à "qualidade" do seu colega de setor, mas disse ter o objetivo de se "afirmar outra vez no futebol português" - o futebolista já representou FC Porto B (2013/14 a 2015/16), Académica (2015/16), Rio Ave (2016/17), Portimonense (2017/18) e ainda o Fulham, de Inglaterra (2017/18).