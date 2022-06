Rafael Brito cedido ao Marítimo pelo Benfica

”, pode ler-se no comunicado publicado pelos madeirenses no seu sítio oficial.O médio defensivo, de 20 anos, é fruto da formação dos encarnados, tendo atuado na temporada transata na II Liga pela equipa B benfiquista, na qual disputou 27 partidas oficiais.Segundo a mesma nota, o jogador não escondeu o “”, tendo confessado ainda que recebeu uma recomendação de Henrique Araújo, atleta que fez grande parte da sua formação no emblema insular, garantindo que o atleta madeirense vai “estar atento ao percurso do amigo e do Marítimo”.”, de acordo com a publicação no site ‘verde rubro'.Rafael Brito vai disputar a posição com Diogo Mendes, que realiza a segunda época ao serviço do Marítimo e colega de equipa do novo reforço maritimista na equipa secundária das "águias".O atleta natural de Almada é o primeiro reforço oficializado pelo Marítimo no arranque da pré-temporada 2022/23, após duas saídas confirmadas, o avançado iraniano Alipour, que em final de contrato assinou pelo Gil Vicente, e o médio francês Rafik Guitane, que regressou aos clube francês Reims.





Henrique Rafael regressa à Bulgária



O futebolista Henrique Rafael deixou o Marítimo e foi oficializado pelos búlgaros do CSKA 1948, que deram conta no "site" oficial que o avançado já passou nos exames médicos e vai integrar o plano de treinos.



“Henrique Rafael assinou oficialmente o seu contrato com o clube e já é jogador dos ‘Reds’. O extremo brasileiro, de 28 anos, teve uma reunião com a direção, passou nos exames médicos obrigatórios e em breve começará a treinar com a equipa”, pode ler-se na publicação realizada pela formação que terminou a última edição da I Liga búlgara em nono lugar, com 30 pontos.



Ao serviço do Marítimo, foi utilizado em 27 partidas oficiais na temporada transata, tendo apontado dois golos pelos "leões" do Almirante Reis.



O atleta brasileiro regressa à Bulgária, país onde atuava antes de rumar à Ilha da Madeira no início da época passada, mas, pelas cores do CSKA de Sófia, clube que representou ao longo de quatro temporadas.