Rafael Martins quer vencer o Benfica na Supertaça

O jogador do Vitória falou esta manhã à comunicação social e fez a antevisão do desafio como Benfica denotando confiança: “Entramos em todos os jogos para vencer, desde a pré-época. Temos apenas uma derrota até agora e vamos olhar para a Supertaça como uma guerra, para conseguir trazer a taça para Guimarães".



Sobre o trabalho efetuado pela equipa na pré-época mostrou-se satisfeito: “As vitórias são sempre importantes. Temos muita coisa para melhorar ainda, mas o grupo tem vindo a demonstrar muito empenho, muito trabalho e na semana que vem temos uma guerra e vamos trazer a taça para Guimarães".



Rafael Martins considera positiva a evolução da equipa nas primeiras semanas de trabalho e explicou: “Alguns chegaram mais tarde, o grupo foi-se adaptando aos poucos e penso que a parte física está a ficar bem. Acho que o grupo é muito bom, mudou pouco em relação ao do ano passado. É um grupo muito forte. Esperamos atingir os objetivos".



A propósito de algumas mexidas no plantel com destaque para as chegadas considerou: “Mudámos poucos jogadores. A chegada do Hurtado, do Celis e do Pedrão deixou-nos muito felizes, foram jogadores importantes. Há também os miúdos da equipa B que têm demonstrado muito empenho nos jogos e nós só temos a ganhar".