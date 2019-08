Rashid carimba `passaporte` do Santa Clara para a fase de grupos da Taça da Liga

Lusa Comentários 03 Ago, 2019, 19:41 / atualizado em 03 Ago, 2019, 19:42 | Futebol Nacional

Apenas com um reforço em cada um dos 'onzes' iniciais das duas equipas - Dieguinho no Belenenses SAD e João Afonso no Santa Clara - a tarde foi de pouca inspiração no primeiro jogo oficial dos dois conjuntos.



Embora os comandados de Silas apresentassem um futebol mais fluído, a verdade é que nenhuma das equipas conseguiu chegar ao golo no primeiro tempo, apesar de Licá e Dieguinho, para os 'azuis', e Osama Rashid, para os insulares, tivessem ocasiões para o marcar.



Na segunda parte, o Santa Clara subiu no terreno e criou mais dificuldades à equipa lisboeta, mas, aos 64 minutos, o Belenenses SAD teve a melhor ocasião de golo do encontro até então.



Kikas rematou à baliza de Marco Pereira, a bola sobrou para André Santos e, quase em cima da linha de golo, Fábio Cardoso aliviou para canto.



O jogo ganhou nova energia, com os jogadores belenenses a empurrarem os comandados de João Henriques e, aos 74 minutos, Licá testou os reflexos de Marco Pereira. Na resposta, o recém-entrado Carlos Júnior rematou por cima.



Aos 81 minutos, Gonçalo Silva cortou a bola com a mão na área e, na conversão da grande penalidade, prontamente apontada pelo árbitro portuense Gustavo Correia, Rashid inaugurou o marcador.



Em cima do apito final, os jogadores do Belenenses ainda tiveram oportunidade para igualar a contenda, contudo o livre cobrado por Matija, junto à linha de fundo, no lado direito do ataque dos 'azuis', acabou por não criar perigo.



Na última situação de ataque, que pertenceu ao Santa Clara, Gonçalo Agrela acabou expulso, depois de derrubar Carlos Junior.







Jogo realizado no Estádio Nacional, em Oeiras.



Belenenses SAD - Santa Clara, 0-1.



Ao intervalo: 0-0.







Marcador:



0-1, Osama Rashid, 81 minutos (grande penalidade).







Equipas:



- Belenenses SAD: Mika, Gonçalo Tavares (Simón, 56), Gonçalo Silva, Nuno Coelho, Gonçalo Agrelos, André Santos, André Sousa (Faraj, 83), Dieguinho (Matija, 61), Lucca, Licá e Kikas.



(Suplentes: André Moreira, Kau, Matija, Hakim, Nico Velez, Simón e Faraj).



Treinador: Silas.



- Santa Clara: Marco Pereira, Patrick, João Afonso, Fábio Cardoso, João Lucas, Francisco Ramos, Ukra (Zé Manuel, 83), Osama Rashid, Pineda (Carlos Júnior, 62), Guilherme Schettine e Bruno Lamas (César Martins, 90).



(Suplentes: André Ferreira, César Martins, Carlos Júnior, Thiago Santana, Nené, Mamadu e Zé Manuel).



Treinador: João Henriques.







Árbitro: Gustavo Correia (AF Porto).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Gonçalo Agrelos (39). Cartão vermelho direto para Gonçalo Agrelos (90+5).



Assistência: cerca de 300 espetadores.