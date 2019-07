Raúl de Tomás já é do Benfica

RTP Comentários 03 Jul, 2019, 21:15 / atualizado em 03 Jul, 2019, 21:37 | Futebol Nacional

A SAD do SL Benfica está em intensa atividade nesta quarta-feira. Pouco tempo depois de ter comunicado o negócio a envolver João Félix, agora fez saber que deu a conhcer à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a aquisição do avançado Raúl de Tomás por cinco épocas (até 2024).



O contrato celebrado implica o pagamento de 20 milhões de euros pela aquisição do atleta, que alinhou no Rayo Vallecano na última época.





Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os `encarnados` informam que adquiriram "a totalidade dos direitos do jogador", de 24 anos, tendo ambas as partes celebrado "um contrato de trabalho desportivo por cinco épocas".



Raúl de Tomás fez toda a formação no Real Madrid, que o emprestou ao Córdoba e ao Valladolid, em 2015/16 e 2016/17, respetivamente.



Os `merengues` voltariam a ceder o avançado nas duas últimas temporadas, ambas ao Rayo Vallecano, sendo que na primeira De Tomás contribuiu com 24 golos e ajudou o clube dos arredores de Madrid a regressar à Liga espanhola.



Já na época transata, os 14 golos que anotou pelo Rayo revelaram-se insuficientes para que o emblema de Vallecas se mantivesse na divisão principal.







c/Lusa