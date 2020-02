Raul Silva e João Novais de regresso no Braga, Wilson Eduardo de fora

Raul Silva e João Novais falharam a receção ao Gil Vicente da última jornada (2-2) devido a lesão e estão de volta aos eleitos do técnico, tal como Fransérgio e Galeno, de regresso após castigo.

A maior surpresa é mesmo a ausência de Wilson Eduardo, um dos `capitães` da equipa, por opção do treinador. O experiente extremo, a cumprir a quinta temporada no Sporting de Braga, leva 26 jogos e oito golos marcados esta época pelos minhotos.

Bruno Viana, castigado, Eduardo e Tormena, lesionados, são as outras baixas, registando-se ainda a chamada de um terceiro guarda-redes, Ricardo Velho, e a saída de Samuel Costa.

Sporting de Braga, quarto classificado, com 34 pontos, e Benfica, primeiro, com 54, defrontam-se a partir das 18:00 de sábado, no Estádio da Luz, em Lisboa, em jogo com arbitragem de Hugo Miguel, da Associação de Lisboa.

Lista dos 20 convocados:

- Guarda-redes: Matheus, Tiago Sá e Ricardo Velho.

- Defesas: Esgaio, Raul Silva, David Carmo, Bruno Wilson, Sequeira, Wallace e Diogo Viana.

- Médios: Fransérgio, João Novais, André Horta e Palhinha.

- Avançados: Abel Ruiz, Ricardo Horta, Paulinho, Trincão, Rui Fonte e Galeno.