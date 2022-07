Recém-chegado Welves emerge como principal atração da apresentação do Trofense

O extremo, de 21 anos, foi um dos 24 atletas que subiram ao relvado do Estádio do CD Trofense, na Trofa, após se despedir dos ucranianos do Lviv, que o tinham emprestado aos estónios do Nõmme Kalju no primeiro semestre de 2022, tendo cumprido 10 duelos.



Além de Welves Santos, os guarda-redes Miguel Santos e Tiago Silva, os defesas Pablo Maldini e Tiago Manso, os médios Tiago Antunes e Vilson Caleir e os avançados João Traquina e Stevy Okitokandjo surgiram entre os nove reforços mostrados pelo Trofense.



Os quase 300 espetadores presentes no recinto também aplaudiram os defesas Marcos Valente, que esteve emprestado em 2021/22 ao Vilafranquense, da II Liga, e Duarte Carvalho, oriundo da formação, e o médio Paulo Leiras, regressado do Ribeirão 1968.



A formação comandada por Sérgio Machado conservou apenas 12 atletas face à última campanha, finalizada no 13.º lugar do segundo escalão, com 40 pontos, cinco acima da zona de descida, rumo à 10.ª presença, e segunda seguida, neste patamar competitivo.



Em sentido inverso, o Trofense já assistiu às saídas dos guarda-redes Rodrigo Moura, Rogério Santos e Vítor São Bento, dos defesas Ange Mutsinzi, João Paulo, Keffel Resende e Tito Júnior, dos médios Matheus Índio, Nurettin Korkmaz e Rodrigo Ferreira e dos avançados Adilson Silva, Barth Diedhiou, Bruno Moreira, Capita e Elias Achouri.



Impulsionado por um ‘pleno’ de quatro vitórias na reta final da edição 2021/22 da II Liga, que asseguraram a permanência à 33.ª e penúltima jornada, o treinador Sérgio Machado renovou contrato em maio com os vencedores do Campeonato de Portugal em 2020/21.



Já Bárbara Almeida subiu à presidência da SAD do Trofense, em substituição do antigo avançado internacional português João Tomás, que ingressou no promovido Torreense como diretor desportivo, função exercida na primeira das duas épocas vividas na Trofa.



A apresentação do Trofense prosseguiu com um jogo frente ao Boavista, que iniciou às 19:00, no ocaso de um mês em que bateu os primodivisionários Famalicão (2-1) e Paços de Ferreira (1-0), o Leixões (2-0), da II Liga, e o Vitória de Guimarães B (2-0), da Liga 3.



A pré-temporada da equipa de Sérgio Machado contemplou ainda um empate diante do São João de Ver (0-0), do terceiro escalão, e derrotas com os ‘secundários’ Estrela da Amadora (0-1) e Vilafranquense (0-2) e frente ao Vitória de Guimarães (1-4), da I Liga.



Os nortenhos, campeões da II Liga em 2007/08, estagiaram em Peniche, de 10 a 16 de julho, e vão estrear-se na edição 2022/23 do campeonato com uma receção ao recém-despromovido BSAD, em 06 de agosto, às 15:30, no Estádio do CD Trofense, na Trofa.