Recursos de Benfica e Sp. Braga julgados improcedentes

Lusa Comentários 25 Set, 2018, 20:17 / atualizado em 26 Set, 2018, 07:45 | Futebol Nacional

“Julgado improcedente o presente recurso hierárquico impróprio e, consequentemente, é confirmada a decisão disciplinar recorrida”, revela o acórdão do CD.



No caso do Benfica, trata-se da “reincidência no arremesso perigoso de tochas para o terreno do jogo”, neste caso na visita ao Estoril Praia, em 21 de abril passado.



Quanto ao Sporting de Braga, estão em causa “ocorrências” relativas à receção ao Sporting em 31 de março e que atrasaram o reatar do encontro em “18 segundos”.