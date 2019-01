Reforço Doumbia estreia-se nos convocados do Sporting

Lusa Comentários 22 Jan, 2019, 16:37 | Futebol Nacional

Além da entrada de Doumbia, o mais recente 'reforço' dos lisboetas, a lista alargada de 22 atletas inclui também os regressos do médio Miguel Luís e do avançado Jovane Cabral, além do guarda-redes Luís Maximiano.



O jovem médio, de 20 anos, chegou aos 'leões' proveniente dos russos do Akhmat Grozny e está, a par de Francisco Geraldes, que regressou após empréstimo aos alemães do Eintracht Frakfurt, à procura de disputar o primeiro jogo pelos 'verdes e brancos' esta temporada.



O avançado colombiano Montero regressou na segunda-feira aos treinos sem limitações, após ter recuperado de lesão, mas não figura na lista de convocados, à semelhança do que acontece com os lesionados Bruno Gaspar e Battaglia.



O encontro entre Sporting e Sporting de Braga, referente às meias-finais da Taça da Liga, está marcado para as 19:45 de quarta-feira, no Estádio Municipal de Braga.







Lista dos 22 convocados:



- Guarda-redes: Salin, Renan Ribeiro e Luís Maximiano.



- Defesas: Coates, Mathieu, Jefferson, André Pinto e Ristovski.



- Médios: Petrovic, Gudelj, Miguel Luís, Bruno Fernandes, Wendel, Francisco Geraldes, Acuña e Doumbia.



- Avançados: Nani, Bas Dost, Luiz Phellype, Diaby, Raphinha e Jovane Cabral.