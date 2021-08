Reforço Manuel Namora admite "maior desafio da carreira" no regresso ao Boavista

“É um regresso a uma casa onde fiz parte da minha formação e que contribuiu para que crescesse muito como jogador. É com um sentimento especial e enorme orgulho que volto. Estou ansioso por abraçar este grande desafio, num clube com um estádio imponente e adeptos tão especiais”, assumiu, ao sítio oficial dos ‘axadrezados’.



O avançado natural do Porto, de 23 anos, representou as equipas de sub-13 e sub-15 do Boavista durante duas temporadas, entre 2010 e 2012, num percurso formativo iniciado com a camisola do FC Porto e concluído com uma longa ligação aos vila-condenses.



“Para jogar no Boavista é preciso muito trabalho, dedicação, garra e dar o máximo em todos os jogos. É a mística do clube. Não se pode dar nenhum lance por perdido. Sou muito lutador, nunca desisto dos lances e costumam dizer que sou matador. Espero que estejam certos e isso se confirme”, vincou o sétimo reforço das ‘panteras’ para 2021/22.



Enquanto sénior, Manuel Namora alinhou pelas equipas B e sub-23 do Rio Ave e do Sporting de Braga, chegando a efetuar três jogos pela formação principal do emblema da foz do Ave em 2020/21, além de ter atuado no Campeonato de Portugal pelo Gondomar.



​​​​​​​“Já assisti a muitos jogos no Bessa e sinto que os adeptos são diferentes de todos os outros em Portugal. Além do magnífico estádio, a presença dos adeptos faz toda a diferença para quem está dentro de campo. Espero receber esse apoio para nos levar às conquistas”, finalizou o dianteiro, que somou cinco golos em 20 jogos na época passada.



Pouco depois do anúncio de Manuel Namora, os portuenses oficializaram o empréstimo do médio Ilija Vukotic (ex-Benfica B), que se junta à cedência do guarda-redes Alireza Beiranvand (ex-Antuérpia) e às contratações dos defesas Filipe Ferreira (ex-Tondela) e Rodrigo Abascal (ex-Peñarol), do centrocampista Gaius Makouta (ex-Sporting de Braga B) e dos avançados Kenji Gorré (ex-Nacional) e Martim Tavares (ex-FC Porto B).



O Boavista, sétimo colocado, com três pontos, venceu em casa na segunda-feira o Paços de Ferreira (3-0) e prepara nova receção ao Santa Clara, 14.º, com um, em 23 de agosto, às 21:15, no Estádio do Bessa, no Porto, no derradeiro jogo da terceira jornada da I Liga.