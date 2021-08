Reforço Tiago Ilori grato pela "oportunidade de voltar a ser feliz" no Boavista

“Estou muito grato pela vontade que o Boavista mostrou desde o primeiro momento em contar comigo. A conversa com o ‘mister’ João Pedro Sousa foi importante, o clube é gigantesco e eu, estando numa situação da carreira em que já não jogo há algum tempo, sinto que é uma bênção ter um clube como o Boavista a dar-me oportunidade de voltar a jogar”, partilhou o defesa, em declarações ao sítio oficial dos ‘axadrezados’ na Internet.



O defesa-central, de 28 anos, encara a segunda cedência seguida desde o regresso aos campeões nacionais, em 2018/19, após ter rumado aos franceses do Lorient na segunda metade de 2020/21, ainda que nunca tenha jogado, devido a uma lesão na perna direita.



“A nível pessoal, quero voltar a sentir a alegria de jogar. Nesta fase da minha carreira, queria ficar em Portugal e fazê-lo no Boavista é simplesmente fantástico. Conheço muito bem o clube e a sua história, tenho vários amigos boavisteiros e estou mesmo muito feliz por estar aqui. Queria voltar a sentir-me valorizado. Tenho de retribuir este carinho no dia a dia com muito trabalho, em prol da equipa, dos companheiros e do clube”, apontou.



Formado no Sporting, Tiago Ilori acumulou passagens pelos ingleses do Liverpool, Aston Villa e Reading, os espanhóis do Granada e os franceses do Bordéus, mas já não compete desde junho de 2020 e ficou sem espaço no plantel de Rúben Amorim, sendo emprestado ao Boavista até ao final da temporada, sem cláusula de opção de compra.



“Estou focado, muito dedicado e mais maduro. Tive muito tempo para pensar e sabia exatamente aquilo que queria. Tenho saudades de fazer aquilo que eu amo. No fundo, com esta oportunidade, voltei a sentir-me um jovem com 19 ou 20 anos. Estou mesmo muito feliz com esta oportunidade e prometo que vou dar o máximo todos os dias para honrar esta grande instituição”, garantiu o nono reforço dos portuenses para 2021/22.



Os ‘axadrezados’ já tinham oficializado as contratações de Filipe Ferreira (ex-Tondela), Rodrigo Abascal (ex-Peñarol), Gaius Makouta (ex-Sporting de Braga B), Kenji Gorré (ex-Nacional), Martim Tavares (ex-FC Porto B) e Manuel Namora (ex-Rio Ave), além dos empréstimos de Alireza Beiranvand (ex-Antuérpia) e Ilija Vukotic (ex-Benfica B).



“Sei bem a mística deste clube. Já estive no Bessa como adversário e foi sempre um dos estádios mais difíceis de jogar, em boa parte devido à energia especial dos adeptos. Os adeptos não se compram, o clube nasce assim e são anos e anos de história”, concluiu.



O Boavista, sétimo colocado, com três pontos, recebe o Santa Clara, 14.º, com um, na segunda-feira, às 21:15, no Estádio do Bessa, no Porto, no encontro de encerramento da terceira jornada da I Liga, com arbitragem de Tiago Martins, da associação de Lisboa.