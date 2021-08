Reforço Wendell fora da convocatória de Conceição para visita ao Marítimo

O técnico portista escalou 23 jogadores para a deslocação ao Funchal mas, tal como anunciou horas antes, em conferência de imprensa, deixou de fora o brasileiro ‘recrutado’ ao Bayer Leverkusen e deverá voltar a confiar a posição a Zaidu ou Wilson Manafá, que viajam ambos para a Madeira.



Ausente, também, continua o guarda-redes Marchesín, lesionado, cujo lugar na lista de convocados do FC Porto é ocupado pelo jovem Francisco Meixedo, de 20 anos, que se junta a Diogo Costa e a Cláudio Ramos nas opções do técnico para a baliza.



Sérgio Conceição chamou ainda Pepe, Marcano, Luis Díaz, Matheus Uribe, Mehdi Taremi, Francisco Conceição, Pepê, Tecatito Corona, Mbemba, Vítor Ferreira, Romário Baró, João Mário, Otávio, Sérgio Oliveira, Bruno Costa, Toni Martínez, Evanilson e Fábio Vieira.



O FC Porto, com dois jogos e duas vitórias, desloca-se este domingo à Madeira para defrontar, às 18:00, o Marítimo, com uma vitória e uma derrota, em jogo da terceira jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrado por João Pinheiro, da AF de Braga.