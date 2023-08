Reforços dão primeira vitória à União de Leiria na II Liga frente ao Benfica B

Contratados esta época para o regresso da União de Leiria à II Liga, Cuca e Lucho Vega, na primeira parte, e Bryan Róchez, na segunda, de grande penalidade, garantiram a vitória da equipa da casa, que viu recompensada a boa primeira meia hora de jogo.



O Benfica B teve mais ascendente até final, mas revelou-se pouco objetivo e muito perdulário nas situações de perigo que criou.



Sob muito calor, as duas equipas entraram em ritmo alto e o Benfica B podia ter marcado logo aos cinco minutos, quando Henrique Pereira se isolou pela esquerda, mas o experiente Kieszek travou o remate.



Nélson Veríssimo tentou manietar as saídas dos leirienses com uma linha de pressão sobre a grande área contrária e a equipa da casa sentiu dificuldades.



No entanto, na estreia em casa nesta II Liga, a União de Leiria resolveu o problema num lance de bola parada, aos 13 minutos: num livre, a bola circulou da esquerda até à direita e o alívio da defesa do Benfica B deu oportunidade para o estreante Cuca, à entrada da área, rematar rasteiro e de primeira para o 1-0.



Os 'encarnados' tentavam recompor-se quando sofreram o 2-0, na sequência de um cruzamento de Jair Matheus que Lucho Vega desviou de cabeça, aos 28 minutos.



Sob a 'batuta' de António Muanza, conhecido como Maestro, os encarnados assumiram então o domínio, procurando recuperar a desvantagem e reduziram para 2-1 aos 36 minutos. Maestro descobriu Gilson Benchimol no centro da área da União de Leiria, Marco Baixinho falhou a intercepção e o cabo-verdiano marcou.



Recuada, a defesa da União de Leiria começou a dar sinais de permeabilidade e, antes do intervalo, Pedro Santos podia ter empatado, não fosse o remate na pequena área sair-lhe desastrado.



Pedro Santos continuaria em destaque após o descanso, mas pela negativa, já que desperdiçou mais duas boas situações.



Quando Nélson Veríssimo tentava afinar o ataque das ‘águias’ e Vasco Botelho da Costa procurava que a União sacudisse a pressão, surgiu o 3-1: contra-ataque de Jair Matheus travado por Jevsenak e, na respetiva grande penalidade, Bryan Róchez fez o 3-1, aos 71 minutos.



Com dois golos de vantagem, a União de Leiria fechou-se bem a defender e o Benfica B não teve forças nem engenho para mais.







Jogo disputado no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.



União de Leiria - Benfica B, 3-1.



Ao intervalo: 2-1.



Marcadores:



1-0, Cuca, 13 minutos.



2-0, Lucho Vega, 28



2-1, Gilson Benchimol, 36



3-1, Bryan Róchez, 71 (grande penalidade)







Equipas:



- União de Leiria: Kieszek, Marco Baixinho, Bura, Vasco Oliveira, Cuca, Jordan van der Gaag (João Resende, 84), Leandro Silva (Diogo Amado, 61), Ouattara (Kaká, 84), Arsénio (Bryan Róchez, 61), Jair Matheus e Lucho Vega (Valdir Júnior, 78).



(Suplentes: Fábio Ferreira, Tiago Ferreira, Leandro Antunes, João Resende, Valdir Júnior, Diogo Amado, Bryan Róchez e Joseph Amoah).



Treinador: Vasco Botelho da Costa.



- Benfica B: Léo Kokubo, João Tomé (Filipe Cruz, 46), Gustavo Marques (Lacroix, 63), Bajrami, Rafael Rodrigues, Jevsenak (Hugo Félix, 77), Pedro Santos (Gerson Sousa, 63), António Muanza (Nuno Félix, 63), Rafael Luís, Henrique Pereira e Gilson Benchimol.



(Suplentes: Pedro Souza, Nuno Félix, Lacroix, Filipie Cruz, Gerson Sousa, Francisco Domingues, Hugo Félix, João Rego e Diogo Prioste).



Treinador: Nélson Veríssimo.







Árbitro: Márcio Torres (AF Viana do Castelo).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Jair Matheus (42), António Muanza (46), Valdir Júnior (80), Gilson Benchimol (87), Vasco Oliveira (90+03) e Marco Baixinho (90+05).



Assistência: 12.178 espetadores.