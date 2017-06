Reforços do Sporting querem começar a trabalhar

Mário Aleixo - RTP 22 Jun, 2017, 10:44 / atualizado em 22 Jun, 2017, 11:45 | Futebol Nacional

Para já estão confirmadas cinco caras novas: Piccini, André Pinto, Mattheus Oliveira e Battaglia.



Fábio Coentrão passou nos testes médicos e questões relacionadas com a ligação entre o jogador e o Real Madrid estão a atrasar a apresentação oficial do lateral-esquerdo.



Ao canal de televisão do clube o defesa André Pinto confessou sentir-se feliz e com vontade de ajudar a equipa: “Estou ansioso para ver o estádio cheio e conquistar grandes vitórias. O objetivo do Sporting é conquistar títulos e encarar todas as competições com vontade de ganhar”.





Mattheus Oliveira, também reforço do clube de Alvalade confessou ao canal de televisão do clube que está “motivado e desejoso de começar a trabalhar”. O futebolista denota felicidade por ter abraçado este novo desafio porque “o Sporting é um clube gigante e sempre sonhei jogar num clube grande da Europa”.Por confirmar estão também os nomes de Matthieu e Doumbia.No arranque da temporada leonina destaque para o “play-off” de acesso à Liga dos Campeões.A primeira mão será a 15 ou 16 de agosto e a segunda a 22 ou 23 do mesmo mês. O adversário será conhecido após o sorteio de 4 de agosto.A pré-época do Sporting inclui sete jogos. O primeiro será no Algarve, a 7 de julho, frente ao Belenenses.