Relação rejeita recurso da SAD do Benfica sobre processo de Rui Pinto

A decisão judicial, a que a agência Lusa teve acesso, confirma assim a suspensão provisória proposta pelo Ministério Público em julho de 2020 e aceite pelo Juiz de Instrução Criminal.



Em causa estão cinco processos, em que Rui Pinto estava a ser investigado, relacionados com acesso indevido a sistemas informáticos de várias entidades, entre os quais os do Benfica. A suspensão tem como condição o criador do "Football Leaks" continuar a colaborar com as autoridades.



Este processo suspenso teve origem numa certidão extraída do processo principal, no qual a Benfica SAD se constituiu como assistente, conhecido como "caso dos emails", em que o diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, o então diretor do Porto Canal, Júlio Magalhães, e um comentador da estação televisiva estão acusados de violação de correspondência e de acesso indevido, por divulgarem conteúdos de emails do Benfica no Porto Canal.



A SAD recorreu da suspensão provisória do processo, mas o juiz Carlos Alexandre rejeitou o recurso, após o que os encarnados recorreram para o Tribunal da Relação de Lisboa.



Os encarnados contestaram a suspensão por não terem sido ouvidos ou notificados sobre o mesmo, alegando que não sabiam do arquivamento de um processo sobre matéria que lhe dizia respeito.



Depois de considerar irrecorrível o despacho de concordância do Juiz de Instrução Criminal com a suspensão do processo, considera a decisão agora proferida que seria ato inútil remeter de novo os autos ao JIC para se proferir sobre o pedido formulado pela Benfica SAD, sendo que a prática de atos inúteis no processo é proibida.



Os advogados da Benfica SAD, após conhecerem a decisão do recurso, consideram que "a verdadeira questão que está em causa, que é a ultrapassagem dos direitos do ofendido/assistente pela direita, numa suspensão provisória do processo acordada e feita realmente às ocultas" e que a Relação "se escudou na alegada irrecorribilidade do despacho do JIC que concordou com a suspensão provisória do processo".



"Era esse o tema que gostaríamos de ver analisado pelos Tribunais superiores, sendo aliás certo que nos parece que o despacho do JIC é recorrível, (...) e continuaremos a fazer o que estiver ao nosso alcance para que tal seja reconhecido e, assim, para que se possa analisar o que realmente mais importa neste caso (...)”, disse à Lusa o grupo de advogados, composto por Rui Patrício, João Medeiros e Paulo Saragoça da Matta.



"Dizendo as coisas porventura de forma ainda mais direta: pese embora o Tribunal reconheça que os direitos do ofendido/assistente foram ultrapassados pela direita, justifica a sua não decisão com uma suposta irrecorribilidade do despacho do JIC", reforçam os advogados.



Rui Pinto está a ser julgado no Tribunal Central Criminal de Lisboa, no processo "Football Leaks", cuja acusação excluiu as suspeitas de ser o autor do furto dos emails do Benfica, em 2017.