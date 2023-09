Remate de "letra" de Nuno Santos vence "Golo do Ano"

O tento de 'letra' do extremo sportinguista Nuno Santos foi hoje eleito o "Golo do Ano" da última edição da I Liga portuguesa de futebol, apontado na receção ao Boavista, da 24.ª jornada.

Na primeira edição da gala Liga Portugal Awards, realizada hoje na Alfândega do Porto, Nuno Santos foi o vencedor da categoria submetida à votação de treinadores e 'capitães' de equipa dos clubes da I Liga.



"Queria agradecer em quem votou em mim, à minha família, aos meus amigos, a todo o 'staff' do Sporting e a todos os adeptos. É um momento que eu costumo fazer tanto nos jogos como nos treinos (o remate de 'letra'). As pessoas dizem que eu não uso o pé direito e é verdade. Foi de 'letra' e espero continuar a fazer mais golos assim", disse o jogador de 28 anos no discurso de receção do prémio.