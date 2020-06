Resultado negativo no sexto rastreio no Vitória de Setúbal

Os resultados foram conhecidos depois de o plantel do conjunto sadino ter sido submetido aos testes no Estádio do Bonfim, em Setúbal.



“Este novo rastreio efetuado à Covid-19, esta segunda-feira, revelou que nenhum jogador, treinador ou elemento do ‘staff’ se encontra infetado. Deste modo, a comitiva sadina viajará para a Madeira em segurança”, lê-se no comunicado.



O jogo do Vitória de Setúbal com o Marítimo, referente à 25.ª jornada do campeonato, está marcado para quinta-feira, às 19h00, no Funchal.



Após 24 jornadas, o Vitória de Setúbal ocupa a 12.ª posição, com 28 pontos. O FC Porto lidera a competição, com 60 pontos, mais um do que o campeão Benfica.



A I Liga vai ser reatada, sob fortes restrições e sem público nos estádios, em 03 de junho, com o encontro entre Portimonense e Gil Vicente, naquele que vai ser o primeiro dos 90 jogos das últimas 10 jornadas, disputadas até 26 de julho.



Além do principal escalão, também a final da Taça de Portugal, entre Benfica e FC Porto, integra o plano de desconfinamento face à pandemia de covid-19, ainda em data e local a designar.