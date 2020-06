Resultados negativos no oitavo rastreio no Vitória de Setúbal

Os resultados foram conhecidos depois de o plantel do conjunto sadino ter sido submetido no domingo aos testes, no Estádio do Bonfim, em Setúbal.



“O novo rastreio efetuado à covid-19, no passado domingo, revelou que nenhum jogador, treinador ou elemento do ‘staff’ se encontra infetado”, lê-se no comunicado.



O Vitória de Setúbal informa que na terça-feira, dia que antecede a receção ao Santa Clara, em jogo da 26.ª jornada do campeonato, haverá novo controlo.



“Seguindo o protocolo de retoma, esta terça-feira haverá nova bateria de exames, 24 horas antes da partida com o Santa Clara”, refere o documento publicado no sítio oficial do clube.