Resumo: Moreirense e Boavista empatam na abertura da terceira jornada da I Liga

O Boavista, que vinha de uma pesada derrota frente aos FC Porto (5-0), adiantou-se no marcador aos 09 minutos, com um golo de Angel Gomes, com o Moreirense, que tinha perdido com o Benfica (2-0), a chegar ao empate por Fábio Abreu, aos 65, na marcação de uma grande penalidade.

Com este empate, o Moreirense está em quinto lugar no campeonato, com quatro pontos, enquanto o Boavista, que ainda não venceu, é 12.º, com dois.