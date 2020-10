Resumo: Nacional sobe ao quinto lugar ao empatar em casa com Belenenses SAD

Os insulares continuam sem derrotas na competição, depois do regresso à I Liga, após a vitória no terreno do Farense (1-0) e o empate caseiro com o Boavista (3-3), e ocupam o quinto lugar, com cinco pontos, mais um do que o Belenenses SAD, sexto posto.A proximidade na classificação resultou no equilíbrio de forças no relvado, num jogo ‘fechado’, durante a primeira parte.No entanto, os primeiros minutos indicavam um encontro diferente, até pela oportunidade desperdiçada, logo no segundo minuto, pela formação lisboeta. Rúben Lima lançou Miguel Cardoso, que, isolado, mas de ângulo fechado, rematou ao lado da baliza insular.Três minutos depois, após um livre de Vincent Koziello, Brayan Riascos cabeceou para uma grande defesa de André Moreira, surgindo Pedrão na recarga e com a baliza desguarnecida a rematar por cima da baliza ‘azul’.A partir daí, foi intenso, mas muito tático, com as equipas a ‘anularem-se’ mutuamente. As ocasiões para golo foram escassas, pese um outro lance de perigo nas duas áreas.O momento de maior relevo ocorreu aos 37 minutos, quando Rúben Lima surgiu solto, trabalhou bem sobre os opositores e obrigou Daniel Guimarães a uma defesa apertada.A segunda metade foi um pouco mais ‘aberta’, sem perder as características da primeira.Aos 51, Petit retirou o central Henrique e lançou o médio Afonso Sousa, abdicando do esquema de três defesas centrais e apostando numa disposição em 4x3x3, sem resultados práticos.Até ao fim, o Nacional ainda esteve perto de ‘quebrar’ o ‘nulo’, aos 70, com Brayan Riascos a aproveitar um ressalto na área para ‘disparar’ à baliza, valendo nova defesa de André Moreira.