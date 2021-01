Revista da Semana Desportiva

- No futebol nacional a ilha da Madeira foi boa e… má para o Sporting. Os líderes co campeonato conseguiram vencer na Choupana e manter-se na liderança do campeonato, mas… uns km mais abaixo perderam frente ao Marítimo e foram eliminados da Taça de Portugal.- Por falar em Taça, Benfica e FC Porto seguem para os quartos-de-final, mas o facto inédito é mesmo o do Santa Clara, pela 1.ª vez na história os açorianos estão presentes nos quartos-de-final da Taça.- Regressando ao campeonato, o inédito aconteceu em Moreira de Cónegos, um pontapé de canto que demorou a ser executado… 21 minutos (!). Na altura em que o canto ia ser batido… faltou a luz, e só 21 minutos depois regressou … batido o canto e fim do jogo.- A nível internacional o destaque vai para Abel Ferreira. O “seu” Palmeiras eliminou o River Plate da Argentina nas meias finais da Libertadores. Palmeiras volta à final da Libertadores 20 anos depois (!)- E se o Benfica venceu a 1.ª Taça da Liga de Futebol feminina ao Sp. Braga… as minhotas vingaram-se e venceram a Taça de Portugal ao Benfica (3-1).- Lá por fora.. o PSG venceu a supertaça francesa ao Marselha.- E o Chapecoense está de regresso ao Brasileirão, garantindo a subida na última jornada realizada.- Dos pés para as mãos, começou o Mundial de Andebol e a nossa selecção entrou com a mão direita, venceu a Islândia por 25-23 no jogo da 1.ª jornada do Grupo F. Seguem-se Argélia e Marrocos.- No ténis, tivemos os primeiros vencedores ATP e WTA de 2021… De Minaur venceu em Antalya na Turquia… Hurkacz venceu em Delray Beach nos Estados Unidos e Sabalenka venceu em Abu Dhabi.- Também no golfe tivemos o primeiro vencedor no torneio PGA Tour, foi o americano Harris English, venceu o Sentry Tournment.- No dakar Peterhansel nos carros e Benavides nas motos foram os vencedores.- Saiu o calendário da F1 e Portugal não está contemplado, para já! O dia 2 de Maio está livre para receber uma prova e Portugal poderá ser o sorteado.- Quem vai ter pela 1.ª vez uma prova vai ser a Bélgica, mas no Mundial de Ralis. Vai integrar o calendário de 2021 substituindo o rali do Reino Unido- Mergulhando… os primeiros vencedores na Natação em Portugal foram Gabriel Lopes e Ana Margarida Guedes, destacaram-se na 1.ª prova do ano no torneio internacional da Guarda.- Já nas pistas, mas de cimento, João Vieira (35km) e Rui Coelho (50km) venceram nos campeonatos nacionais de Marcha.- E começou a NHL, o campeonato norte americano, com o Jogo entre os Flyers e os Penguins.- Pela 1.ª vez na história uma equipa do 8.º escalão em Inglaterra defrontou uma equipa da Premier League, o Marine perdeu 0-5 com o Tottenham. Dizer que o Chorley (da 6.ª divisão) eliminou o Derby County de Rooney.- Foram os Estados Unidos no Hóquei no Gelo. A selecção americana venceu no Mundial sub-20 na final o Canadá por 2-0.- A organização do Austrália Open impede que o casal Svitolina e Monfils estejam juntos durante o Torneio, homens para um lado e mulheres para o outro, por medidas de segurança.- Tom Brady (43 anos e 159 dias) tornou-se no jogador mais velho de sempre a fazer um passe decisivo para um Touchdown em jogos de "playoff", superando em 51 dias… George Blanda (1970).







- Kazuyoshi Miura (53 anos) continua a espalhar perfume nos relvados japoneses. Renovou o seu contrato por uma temporada com o Yokohama FC, preparando-se para disputar a 36.ª época consecutiva (vai fazer 54 anos em fevereiro).



FALECIMENTO



- Despedimo-nos de Paulo Diamantino, o basquetebolista internacional por Portugal.