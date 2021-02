Revista da Semana Desportiva

- O campeonato nacional não para e esta sexta-feira mesmo termina a primeira volta do campeonato. O Sporting, aconteça o que acontecer na Madeira, vai terminar na frente do campeonato.- FC Porto foi quinta-feira parado no Jamor frente à Belenenses SAD (0-0) e pela 1.ª vez neste campeonato não marcou qualquer golo. Vinha a marcar à 23 jornadas consecutivas.- Quem fez história na I Liga foi o Paços de Ferreira, que pela primeira vez (em 18 participações no escalão principal) conseguiu 5 vitórias consecutivas (!)- A nível internacional o destaque foi para Abel Ferreira. O Palmeiras ganhou a Taça dos Libertadores… 21 anos depois. Palmeiras conquistou assim o seu 2.º título na competição. E Abel sucede e Jorge Jesus como o vencedor da competição.- Ainda no Brasil o Chapecoense conseguiu o título da Série B do Brasileirão.- Um pouco mais acima na geografia, e na final da CONCACAF, o campeão é o Alajuelense (Costa Rica), que venceu na final o Saprissa por 3-2.- Portugal venceu 3-0 a Polónia no jogo de apuramento para o europeu de Futsal 2022. Com esta vitória Portugal lidera o grupo 8 à frente dos polacos, checos e noruegueses.- A seleção feminina de basquetebol perdeu frente à Ucrânia e deixamos de ter hipóteses de apuramento para o europeu de 2021.- O Campeão Mundial de Andebol foi o mesmo de 2019, a Dinamarca. Venceram na final a Suécia (26-24), tornando-se bicampeões do Mundo.- As provas nacionais de râguebi foram todas interrompidas até dia 1 de março.- O português Filipe Albuquerque venceu a primeira prova do IMSA, o campeonato americano de resistência. O português vence as 24 horas de Daytona, na 1.ª prova do ano.- No snooker jogou-se o Masters da Alemanha, e o vencedor foi… Judd Trump. O inglês venceu o seu 4.º torneio da época (!)- No Masters de Setas/Dardos o vencedor foi Jonny Clayton, que eliminou nos oitavos de final o português José de Sousa e na final Marvyn King.- No Masters (world tour) de badminton os vencedores foram Antonsen (Mas) e Tzu Ying Tai (Fem).- O americano Patrick Reed venceu a 4.ª prova do PGA tour em golfe, vencendo o “Farmers Insurance”.- No andebol a Dinamarca venceu o seu 2.º título de campeão do Mundo. Venceu na final a Suécia por 26-24.- Van der Poel venceu o Mundial de Ciclocrosse.



TREINADORES PORTUGUESES… QUE ABANDONARAM



- Ivo Vieira deixou os sauditas do Al Wehda.



- André Vilas Boas deixou o Marselha.



A FINAL



- É neste domingo (madrugada de segunda) que vamos ter a final entre os Chiefs e Buccaneers. Tom Brady vai jogar a sua 10.ª final e poderá conquistar a sua 7.ª super bowl.



HISTÓRIA - 650



- Messi, no jogo frente ao Athletic, marcou o seu 650.º golo pelo Barcelona (!)



FALECIMENTO



- Despedimo-nos de Nuno Mota do CP Natação, ex-jogador português de Polo Aquático, aos 32 anos.



E OS PARABÉNS



- Ao melhor do mundo para muitos… Cristiano Ronaldo completa esta sexta-feira 36 anos de vida.