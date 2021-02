Revista da Semana Desportiva

- No campeonato nacional… O Sporting continua imparável, 8 pontos de avanço sobre o FC Porto, 11 sobre os vermelhos do Minho e Lisboa, Sp. Braga e Benfica. Sporting ainda não perdeu neste campeonato, e marcou em todas as jornadas (!). E até Coates já "bisa", fez o seu 1.º "bis" na Liga prtuguesa (ao fim de 6 épocas de verde e branco)- Quem também continua em grande forma é o 5.º classificado, o Paços de Ferreira. Já vão em 8 jornadas consecutivas sem perder, e nesta jornada… jogam em Alvalade.- Do campeonato para a Taça, o Benfica deu um passo de gigante rumo à final do Jamor, venceu na 1.ª mão, na Amoreira, o Estoril por 3-1. Já no outro encontro, tudo por decidir na 2.ª mão, Braga e FC Porto empataram 1-1 na 1.ª mão.- Já o intratável Ibrahimovic chegou aos 500 golos por clubes.- Saltando para o Qatar, o Bayern venceu o seu 2.º mundial de clubes. Venceu na final os ferozes tigres por 1-0. Foi o 6.º título do Bayern da época, igualando os 6 títulos do Barcelona de Guardiola.- Já o Palmeiras do português Abel Ferreira, ficou em 4.º lugar, sendo que nos 2 jogos em que participou… não marcou qualquer golo. Festas depois de conquistar a Libertadores pode dar nisto…- Com a vitória do Bayern, foi a 13.ª edição conquistada pela Europa nos últimos 14 anos. Só um clube sul americano se intrometeu nesta luta, foi o Corinthians em 2012 (venceu o Chelsea).- Do Qatar para a Austrália, está-se a jogar o 1.º grand slam do ano, o Open da Austrália. Se nos homens ainda não houve grandes surpresas, já nas senhoras, houve choro para a atual campeã em título, Sofia Kenin perdeu e já não poderá repetir o título conquistado no ano passado.- Ainda no ténis, o português Nuno Borges conquistou o seu 10.º tútulo no ITF.- No ciclismo, a volta à Comunidade Valenciana não se realizou, mas foi para a estrada o Tour de la Provence. Davide Ballerini comanda a geral.- Na natação, Ana Catarina Nogueira não pára, venceu a final dos 200m mariposa no meeting de Nice.- Terminando no Green, o americano Brooks Koepka venceu a 5.ª prova do PGA tour em golfe, vencendo o “Phoenix Open”.- Estão a realizar-se neste momento os campeonatos do Mundo de Esqui Alpino em Cortina D’Ampezzo (Ita). Vincent Kriechmayr (Aut) e Lara Gut (Sui) venceram o título mundial em Super G.- Tom Brady, aos 43 anos, jogou o seu 10.º Superbowl e… venceu! Conquistou o seu 7.º superbowl da carreira. Os Buccaneers venceram os Chiefs por 31-9 (!)- Ronaldo marcou o seu 763.º golo da carreira (jogos oficiais pelas equipas principais dos clubes e na selecção A) e ultrapassou… Bican (762 golos), passando a ser o futebolista com mais golos do Mundo (!)

- Começou o torneio das 6 nações em Râguebi e… com surpresa. A Escócia venceu no mítico Twickenham a selecçao inglesa… 38 anos depois.