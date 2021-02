Revista da Semana Desportiva

- No campeonato nacional… o Sporting não abranda, agora já são 10 pontos de avanço sobre o FC Porto, 11 sobre os vermelhos do Minho e 13 sobre os encarnados de Lisboa, Sp. Braga e Benfica. Sporting ainda não perdeu neste campeonato, e continua a marcar em todas as jornadas (!).- Quem também voltou a fazer história foi o Farense, voltou a vencer um jogo fora para a I Liga… 20 anos depois (!)- Do campeonato para as competições europeias, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota para as equipas portuguesas. O FC Porto marcou 2 golos e venceu (a Juventus na Liga dos Campeões), o Benfica marcou 1 golo e empatou (com Arsenal na Liga Europa) e o Braga não marcou e perdeu (com a Roma na Liga Europa).- Foi a 1.ª vitória de sempre do FC Porto frente à Juventus (2-1). Marcaram Marega e Taremi nesta vitória histórica, sendo que o iraniano foi o 5.º do seu país a marcar na prova milionária.- Já Pizzi marcou o seu 7.º golo na Liga Europa e comanda a lista dos melhores marcadores neste ano (ano passado foi Bruno Fernandes).- Ronaldo jogou a sua 15.ª fase a eliminar da Liga dos Campeões… consecutiva (!). Desde 2006/07 que o português não falha os oitavos de final da Liga dos Campeões.- Na Bundesliga um português continua imparável, André Silva marcou o seu 18.º golo no campeonato (E. Frankfurt), e é o 2.º melhor marcador da Bundesliga, só atrás de… Lewandowski.- No ténis está-se a jogar o 1.º grand slam do ano, o Open da Austrália. E já temos finalistas, Osaka vai defrontar Jennifer Brady enquanto nos homens o confronto vai ser entre Djokovik e Medvedev.- No badminton estão a realizar-se os europeus por equipas, França–Rússia e Dinamarca–Alemanha estão nas meias finais.- No ciclismo tivemos o 1.º vencedor das provas do Worl Tour, foi Ivan Ramiro Sosa, que venceu o Tour de la Provence.- Já no hóquei em patins não vamos ter vencedor da Taça de Portugal, a federação cancelou a prova.- No snokker está a realizar-se o Masters de Wales, o atual campeão mundial O´Sullivan continua à conquista do seu primeiro troféu da temporada, depois de ter sido campeão mundial ainda não venceu qualquer torneio. Defronta hoje nos quartos de final Ali Carter.- No golfe, 6 provas do PGA e… 6 vencedores diferentes. Venceu a 6.ª prova do PGA tour em Golfe, Daniel Berguer.- Estão a realizar-se neste momento os campeonatos do Mundo de Esqui Alpino em Cortina D’Ampezzo (Ita). Vincent Kriechmayr (Aut) e Lara Gut (Sui) já venceram duas medalhas de ouro, os grandes protagonistas destes mundiais até ao momento. A americana Mikaela Shiffrin conseguiu também mais um ouro para o seu enorme curriculum, foi a vencedora no combinado alpino.- Já é o tenista da história com mais títulos no Austrália Open (8), mas poderá aumentar para 9, se vencer Medevedev este fim de semana. Djoko tem 17 Grand Slam conquistados, está a 3 de Nadal e Federer.- Mbappe chegou aos 110 golos com a camisola do PSG e passou a ser o 3.º melhor marcador de sempre e do clube, ultrapassou… Pedro Pauleta (109). Está agora só atrás de Ibrahimovic (156) e Cavani (200).

- Aslan Karatsev fez história aos 27 anos. O atual número 114 do ATP tornou-se no 1.º estreante em quadros principais a chegar às meias finais de um grand slam em ténis.