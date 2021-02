Revista da Semana Desportiva

- No campeonato nacional… O Sporting continua imparável, mantém os 10 pontos de avanço sobre o FC Porto. Sporting ainda não perdeu neste campeonato, e continua a marcar em todas as jornadas (!). Neste fim de semana … o título poderá ser uma certeza, se não perderem neste 87º clássico no estádio do FC Porto para a I Liga.- Os rivais Benfica já não contam praticamente na luta pelo título, 15 pontos já é quase irrecuperável. Benfica que nas últimas 7 jornadas do campeonato somaram … 1 vitória!- Do campeonato para as competições europeias, Benfica e Sp. Braga foram eliminadas da Liga Europa. Portugal deixa de ter clubes nesta competição. Quanto a treinadores, ainda temos 4 (!). José Mourinho, Pedro Martins, Paulo Fonseca e Luís Castro continuam para os oitavos de final.- Agora nos oitavos de final 2 deles vão defrontar-se, Luís Castro e Paulo Fonseca.- E em 3 dos campeonatos do BIG 5, continuamos com 3 jogadores portugueses em grande. Na bundesliga André Silva é o 2º melhor marcador, em Inglaterra é Bruno Fernandes que é o 2º melhor marcador, e em Itália o melhor marcador é … Ronaldo!- Ultrapassando o Atlântico, tivemos a última jornada do Brasileirão, e o Rio de Janeiro viveu sabor agri doce. Flamengo sagrou-se bicampeão brasileiro, conseguindo o seu 8º campeonato, mas o Vasco da Gama e o Botafogo desceram de divisão (!). Há muitos anos que o Rio não via descer duas equipas.- Nas senhoras, a selecção portuguesa vai disputar o "playoff" para o Apuramento do Euro2022.- Do futebol para o ténis, Djokovic venceu mesmo o 1.º grand slam do ano, o Open da Austrália. Conseguiu o seu 9º título em Melbourne, e o seu 18º grand slam de sempre.- Nas senhoras, a vitória foi para a japonesa Osaka, conseguindo o seu 4º título de Grand Slam (1 em cada ano). Se cumprir a regra … já não vence nenhum este ano (!)- E no outro tipo de “ténis”, no Badminton, a Dinamarca tornou-se campeã europeia pela 4ª vez consecutiva (!), 2015, 2017, 2019 e agora 2021.- No râguebi já temos adversários para o apuramento para o Mundial 2023, Georgia, Roménia, Espanha, Rússia e Bélgica ou Holanda. Nas 6 nações, a selecção francesa foi afetada pelo vírus e o torneio poderá voltar a ser interrompido.- No ciclismo continuamos na volta aos Emirados Árabes Unidos, e ao fim de 5 etapas o português João Almeida continua em 3º lugar na geral.- No Snokker ainda não foi desta que o campeão mundial O´Sullivan venceu o seu primeiro torneio da temporada. Depois de ter sido campeão mundial ainda não venceu qualquer torneio. Perdeu na final o Wales Masters para o surpreendente Jordan Brown.- No Judo a portuguesa Rochele Nunes foi PRATA no grand slam de Tel Aviv- E no Golfe, 7 provas do PGA e… 7 vencedores diferentes. Venceu a 7ª prova do PGA tour em Golfe, Max Homa.- Beatrice Chepkoech (Quénia) bateu o recorde mundial dos 5km estrada, ao fazer 14m 43s no Mónaco- Novak Djokovic vai atingir as 311 semanas no comando do ranking ATP, novo RECORDE ABSOLUTO, superando Roger Federer



MAIS HISTÓRIA



- Le Bron James ultrapassou os 35 000 pontos (em jogos de fases regulares na NBA), sendo apenas o terceiro basquetebolista da história a consegui-lo, depois de Kareem Abdul Jabbar e Karl Malone



O REGRESSO



- Paul Gasol deixa a NBA para voltar ao Barcelona … 20 anos depois (!)