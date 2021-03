Revista da Semana Desportiva

Números e Curiosidades – A 9.ª semana desportiva de 2021



- No campeonato nacional … tivemos o 87º clássico no estádio do FC Porto para a I Liga entre FC Porto e Sporting. O resultado foi 0-0 e foram quebradas 3 séries impressionantes. Voltou a haver um 0-0 no Dragão … 3 anos e 3 meses depois; O FC Porto, não marcou em casa, depois de 54 jornadas consecutivas a fazê-lo; E o Sporting pela primeira vez no campeonato não marcou golos



- Com o empate, o Sporting manteve a distância para o FC Porto (10 pontos), mas agora o segundo classificado é outro, o SP. Braga (!), está a 9 pontos.



- Quanto ao Benfica, voltou a ganhar pontos aos 2 rivais na mesma jornada… 1 volta depois!



- Mas … olhando para os jogos em casa, ainda há uma equipa que não perdeu qualquer ponto em 2021, 5 jogos, 5 vitórias … e essa equipa é … o Tondela (!)



- Do campeonato para a Taça, jogaram-se as segundas mãos dos jogos das meias finais. Os vermelhos foram mais fortes que os azuis e amarelos. Sp. Braga derrotou o FC Porto e o Benfica o Estoril.



- Vamos ter uma final de taça inédita, em 81 edições vai ser a primeira vez que Benfica e Sp. Braga se vão defrontar. Benfica vai jogar a sua 38ª final, já o Braga vai estar presente pela 7ª vez.



- E também na final, mas da taça da liga em femininos, vão estar as rivais da capital, Sporting e Benfica vão defrontar-se.



- Olhando para cima no mapa da Europa … vemos que em Inglaterra o Man. City somou a 21ª vitória consecutiva (em todas as competições) … está próximo do recorde europeu!



- Do futebol para o ténis, o português em destaque não é João Sousa, mas sim, Frederico Silva. O tenista português, ao atingir os quartos de final do Challenger NUR SULTAN, já sabe que vai chegar ao 172º no ranking ATP, o melhor de sempre para o português.



- Também em destaque, esteve o australiano Popyrin, ao vencer o seu primeiro torneio ATP de sempre. Venceu Bublik em Singapura. Já o belga Goffin venceu o seu 5º torneio ATP, ao triunfar em Montpellier.



- No ciclismo terminou a 1ª volta de 2021, a volta aos Emirados Árabes Unidos, e o português João Almeida terminou em 3º lugar na geral. O vencedor foi o esloveno Pogacar



- Das duas para as 4 rodas, realizou-se a segunda prova do mundial WRC, o rali do Ártico, e o vencedor foi Ott Tanak, mas quem comanda a classificação é o finlandês … Rovanpera.



- Já na Fórmula E, o campeão em título, Félix da Costa, ficou em 11º na primeira prova do campeonato e em 3º, na segunda prova (ambas realizadas na Arábia Saudita)



- No Râguebi continua a realizar-se o torneio das 6 nações, com a 3ª jornada, mas a selecção francesa ficou de “quarentena”, dando a liderança da prova ao País de Gales, que venceram os campeões em título … a Inglaterra (40-24)



- No Golfe, 9 provas do PGA e … 9 vencedores diferentes. Não há golfista que consiga vencer 2 torneios. Venceram as 7ª e 8ª provas do PGA tour em Golfe, Branden Grace (em Porto Rico) e Collin Morikawa (WGC Workday).



- No esqui alpino a suiça Lara Gut garantiu o Globo de Cristal em Super G. Frederica Brignone até venceu em Val di Fassa, mas o segundo lugar da suiça foi suficiente para garantir o globo de cristal



EUROPEUS



- Portugal está neste momento na Polónia, com 16 atletas, a participar nos europeus de atletismo de pista coberta, as medalhas podem aparecer a qualquer momento.



E já está … pela 2ª época consecutiva



- Portugal vai receber o GP Formula 1 (em Portimão) pela 2ª vez consecutiva, vai ser no dia 2 Maio.



HISTÓRIA em PORTUGUÊS



- Nuno Espirito Santo tornou-se no treinador de sempre com mais jogos consecutivos pelos Wolves. Frente ao Man. City fez o seu 103º jogo pelos lobos.



E HISTÓRIA EM ARGENTINO



- Diego Simeone vai tornar-se no treinador de sempre com mais vitórias pelo Atlético Madrid, chegou às 308 vitórias, igualando o recorde do clube, pertencente a Luís Aragones.



MAIS HISTÓRIA DE DJOKOVIC



- Novak Djokovic depois de ter igualdao Federer, vai agora ultrapassar o suíço, e atingir as 311 semanas no comando do ranking ATP, feito conseguido com 33 anos (!)



RONALDO



- Mais uma semana sempre a marcar, foram 3 jogos … e marcou em todos eles (!). Bisou pela 3ª vez em 2021 … chegando aos 767 golos.



E O ADEUS A …



- Alfredo Quinta, o andebolista internacional português e a Marai José Valério, a “MÃE” do Hino do Sporting.