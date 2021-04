Revista da Semana Desportiva

Números e Curiosidades – A 17.ª semana desportiva de 2021)



- No campeonato nacional tivemos nova jornada dupla, e desta vez foi o FC Porto a perder pontos para o Sporting. São agora 6 os pontos de diferença entre o 1.º e o 2.º classificado.



- Se o Sporting vencer na próxima jornada e o FC Porto não vencer, o Sporting pode ser campeão quando o FC Porto visitar o estádio da Luz na jornada 31.



- Já o Nacional, conseguiu… vencer! Ganharam 1 jogo, após 10 derrotas consecutivas.



- O Estoril falhou o primeiro “match point” da subida, mas tem neste fim de semana o seu segundo “match point”, pode garantir o regresso à I Liga neste fim-de-semana.



- Na Europa tivemos mais 3 campeões nacionais, desta feita na Hungria (Ferencvaros), na Macedónia (Shkenija) e na Polónia (Légia)



- Na Polónia tivemos mesmo dois jogadores portugueses campeões pelo Légia, Rafael Lopes e André Martins



- Continuando na Europa, e nas competições europeias, jogaram-se as meias finais da Liga dos Campeões e Liga Europa. Man. City, Chelsea, Man. United e Arsenal bem encaminhados para chegarem às respectivas finais. 4 clubes ingleses!!!



- No ténis, o grego Tsisipas voltou a jogar uma final de um torneio ATP (depois de ter ganho em Monte Carlo) mas desta vez perdeu em Barcelona para… nadal! Já o italiano Berrettini venceu o ATP de Belgrado



- Nas senhoras a surpresa foi Sorana Cirstea. A romena venceu o WTA de Istambul à belga Mertens. Mais uma romena a caminho do estrelato?



- No ciclismo o colombiano Jose Tito Hernandez venceu a volta do seu país. Já na volta dos Alpes, o vencedor foi o britânico Simon Yates, com o português Ruben Guerreiro a terminar em 8.º.



- Nos motores, Ogier venceu a sua segunda prova neste ano. Ganhou o rali da Croácia e comanda agora o mundial.



- Nas ondas Vaco Ribeiro e Yolanda Hopkins venceram a 2.ª etapa da liga portuguesa.



- No basquetebol estão em ação os quartos de final do campeonato nacional. Sporting, Porto e Imortal estão na frente. Benfica e Oliveirense estão empatados.



MEDALHA PORTUGUESA VAI PARA José de Sousa



- O português, que representa Portugal na primeira liga de setas venceu a "players championship 9". Foi a primeira vitória do português no circuito em 2021 (já tinha ganho um players championship em 2020)



E LÁ VAMOS NÓS OUTRA VEZ…



- A selecção de andebol venceu em Israel e carimbou a presença no Euro2022, que se vai realizar em janeiro de 2022.



- 18 anos sem presenças em grandes eventos… são europeus, mundiais e Jogos Olímpicos! Imparáveis.