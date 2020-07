Revista da Semana

- 17.ª semana… E o campeão nacional de futebol está resolvido, o FC Porto conseguiu o seu 29.º título de campeão nacional, Sérgio Conceição obteve o 2.º título de campeão.- Nas descidas já sabíamos que o Desp. Aves tinha descido… mas ainda não há “parceiro” de descida, para se decidir nas duas jornadas que faltam. Tondela, Vitória FC, Belenenses SAD, Paços de Ferreira ou Portimonense, uma delas será.- O Sporting depois de 8 jornadas consecutivas sem perder, perdeu! Ruben Amorim sofreu a sua primeira derrota de sempre na 1.ª liga, como treinador (ao fim de 18 jornadas).- E se em Portugal tivemos campeão, na vizinha Espanha também houve. O Real Madrid venceu o seu 34.º título de campeão nacional.- E por falar em Espanha, o Cádiz lá fez a festa da subida, e regressa ao escalão maior… 15 anos depois (!)- Olhando para os campeonatos europeus, tivemos mais dois campeões, o Légia na Polónia e o Ararat-Armenia na Arménia.- Albânia, Kosovo, Andorra, Itália e Roménia irão conhecer o campeão nos próximos dias.- Jorge Jesus, enquanto não sabe se vai ou não para o Benfica, lá vai ganhando pelo “FLA”. Venceu o campeonato carioca, ao derrotar na final o rival Fluminense.- E continuando no continente sul americano… os campeonatos vão mesmo recomeçar e o primeiro é já hoje… no Paraguai! Vão defrontar-se Diaz e San Lorenzo, jogo a contar para a 9.ª jornada.- Realizou-se a 2.ª prova do Mundial Fórmula 1… e novamente na Áustria! O vencedor mudou… Valtteri Bottas perdeu para o campeão nacional, Lewis Hamilton. A terceira prova? Já este fim de semana, GP Hungria. Não há fome que dê em fartura.- E de motor em motor, vai mesmo começar o Mundial Moto GP, a 1.ª prova do Mundial vai realizar-se em Jerez. Miguel Oliveira está pronto para avançar para a 1.ª prova.- No ténis, na terceira prova da FPT na Figueira da Foz, venceram Nuno Borges e Inês Murta. Inês venceu a sua 2.ª etapa.- No basebol continuam em ação os campeonatos da Coreia do Sul, Rep. Checa, Nicarágua, Taiwain, Finlândia, Suiça e Japão, com o americano a uma semana de começar e o holandês (talvez o mais mediático na Europa) a começar também.- No golfe o PGA TOUR teve a sua 5.ª prova após retoma… o Workday Charity Open foi ganho pelo Collin Morikawa.- E já se joga a 6.ª prova, Memorial Tournment, lidera neste momento o americano Tony Finau.- E regressou finalmente o European Tour. Na Áustria venceu o escocês Marc Warren.- No voleibol… Portugal ficou a saber que pode contar com 3 equipas nas competições europeias, Benfica, Sporting e Fonte Bastardo estarão presentes.- E no basquetebol, a 12 dias de retomar a NBA, o nº 1 do draft da época passada, ZION, informou que vai deixar “ a bolha” de Orlando porque não sente condições para jogar, pois tem a família doente.1 - Argentina - Boca Juniores2 - N. Zelândia - Aukcland City3 - Bélgica - Club Brugge4 - França - PSG5 - Nicarágua - Real Esteli6 - Escócia - Celtic7 - Sérvia - Estrela Vermelha8 - Alemanha - Bayern9 - Hungria - Ferencvaros10 - Burundi - Le Messager Ngozi11 - Ucrânia - Shakthar Donetsk12 - Croácia - Din. Zagreb13 - Rep. Checa - Slavia Praga14 – Inglaterra – Liverpool15 – Montenegro - Buducnost16 – Israel - Maccabi Tel Aviv17 – Áustria – RB Salzburg18 – Bulgária - Ludogorets19 – Eslováquia - Slovan Bratislava20 – Tanzânia – Simba21 – Grécia – Olympiakos22 – Costa Rica – Saprissa23 – Dinamarca – Mittjylland24 – Rússia – Zenit25 – Polónia – Legia26 – Arménia – Ararat Armenia27 – Portugal – FC Porto

28 – Espanha – Real Madrid