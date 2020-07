Revista da semana

Números e Curiosidades – A última semana desportiva em tempos de COVID







- 18.ª semana… E o campeonato vai finalmente acabar, depois de … 353 dias (!) É recorde em 86 edições de campeonato. Nunca na história o campeonato nacional tinha demorado tanto tempo.







- E com o campeão nacional de futebol resolvido, o FC Porto, falta saber quem fica em 3º (Sporting ou Sp. Braga), em 5º, lugar europeu (Famalicão ou Rio Ave), e quem acompanha o Desp. Aves à II Liga (Tondela, Portimonense ou Vitória FC)







- O Sporting depois de 8 jornadas consecutivas sem perder, está agora com duas jornadas sem vencer e sem marcar qualquer golo (!). Fecha o campeonato no estádio da Luz … e se não marcar … arrisca-se a ficar sem o 3.º lugar.







- Tondela “basta” empatar … Vitória FC “basta” fazer o mesmo resultado que o Portimonense, e a equipa algarvia tem mesmo de vencer e esperar um deslize dos outros dois clubes. Portimonense única equipa que depende de terceiros







- Portugal (FC Porto), Espanha (Real Madrid), Inglaterra (Liverpool), França (PSG) e Alemanha (Bayern) .. só falta mesmo em Itália. A Juventus ontem perdeu o seu primeiro “match point” para terminar com o campeonato, foi derrotada pela Udinese.







- Mas se ainda não houve campeão em Itália, houve em outros 3 países. O KF Tirana conseguiu o seu 25º título na Albânia, O NK Celje venceu o seu 2º título na Eslovénia, e o Persepolis venceu o seu 13º título de campeão no Irão.







- E quem subiu de divisão foi o WBA, que regressou à Premierleague. Já em Espanha quem desceu à terceira (!) foi o ex campeão espanhol … Deportivo La Coruna (!)







- Kosovo, Andorra e Roménia irão conhecer o campeão na próxima semana.







- E enquanto uns acabam, outros começam. Vai começar finalmente a Liga Chinesa já amanhã, Sábado dia 25.







- Realizou-se a 3.ª prova do Mundial F1… GP Hungria! O vencedor… Lewis Hamilton! Foi a 86.ª vitória do britânico, que assim está a 5 vitórias do campeão M. Schumacher.







- E de motor em motor, começou o Mundial MOTO GP, a 1ª prova do Mundial realizou-se em Jerez e o português Miguel Oliveira já conseguiu a sua melhor prestação de sempre, 8º lugar. Fábio Quartararo venceu pela 1ª vez na sua carreira, e voltou a haver um francês a ganhar uma prova de MOTO GP … 21 anos depois (!)







- No ténis, realizou-se a quarta prova da FPT, no Porto, (que coincidiu com o campeonato nacional), e são campeão nacionais… Nuno Borges e Francisca Jorge (!)







- No basebol começou a MLB, a melhor liga de basebol do mundo. Os campeões Washington Nationals entraram a… perder! Saíram derrotados no opening day com os NY Yankees (1-4).







- No golfe o PGA TOUR teve a sua 6.ª prova após retoma… o Memorial Tournment. Venceu o espanhol Jon Rahm, que se tornou no primeiro espanhol líder mundial desde Seve Ballesteros (31 anos depis).







- Em Portugal também se jogou o campeonato nacional PGA Solverde, sendo dois irmãos os vencedores, Tomás Bessa (Mas) e Leonor Bessa (Fem).







- E a WSF cancelou mesmo o mundial de Surf. Agora só há campeão do Mundo em 2021.







- No andebol o FC Porto ficou a saber que vai iniciar a Liga dos Campeões em Setembro, o primeiro adversário vem da Noruega.







- E no basquetebol, a NBA está quase pronta para retomar, mais COVID menos COVID, mas dia 30 está tudo pronto!







A SURPRESA







- Desapareceu a Taça de Portugal ao Desp. Aves, troféu conquistado em 2018







FALECIMENTO - Faleceu o líder da federação de futebol da Bolívia, César Salinas foi vítima de COVID 19







E NÃO VAI HAVER…







- Entrega da Bola de Ouro … a France Football decidiu que este ano não há eleição de melhor jogador







OS CAMPEÕES de FUTEBOL em 2020







1 - Argentina - Boca Juniores



2 - N. Zelândia - Aukcland City



3 - Bélgica - Club Brugge



4 - França - PSG



5 - Nicarágua - Real Esteli



6 - Escócia - Celtic



7 - Sérvia - Estrela Vermelha



8 - Alemanha - Bayern



9 - Hungria - Ferencvaros



10 - Burundi - Le Messager Ngozi



11 - Ucrânia - Shakthar Donetsk



12 - Croácia - Din. Zagreb



13 - Rep. Checa - Slavia Praga



14 – Inglaterra – Liverpool



15 – Montenegro - Buducnost

16 – Israel - Maccabi Tel Aviv



17 – Áustria – RB Salzburg



18 – Bulgária - Ludogorets



19 – Eslováquia - Slovan Bratislava



20 – Tanzânia – Simba



21 – Grécia – Olympiakos



22 – Costa Rica – Saprissa



23 – Dinamarca – Mittjylland



24 – Rússia – Zenit



25 – Polónia – Legia



26 – Arménia – Ararat Armenia



27 – Portugal – FC Porto



28 – Espanha – Real Madrid



29 – Turquia – Basaksehir



30 – Albânia – KF Tirana



31 – Eslovénia – NK Celje



32 – Irão - Persepolis