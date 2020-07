Revista da Semana

Números e Curiosidades – A última semana desportiva em tempos de COVID



- 19.ª semana… E o campeonato nacional de futebol terminou 353 dias (!) depois de ter começado. É record em 86 edições de campeonato. Nunca na história o campeonato nacional tinha demorado tanto tempo.



- O FC Porto foi campeão, o Benfica vice-campeão, e “sobre a meta” o Sp. Braga “roubou” o 3.º lugar ao Sporting, ficando os arsenalistas pela 3.ª vez na sua história no pódio, relegando o Sporting para o 4.º lugar.



- O Rio Ave conseguiu terminar em 5.º lugar, e assim dizer “olá” à Europa pela 4.ª vez na sua história. Ficou de fora o Famalicão, que terminou em 6.º e seria uma estreia nas competições europeias.



- Portimonense juntou-se ao Desp. Aves na descida de divisão… ou não!



- Mal o campeonato terminou… a polémica instalou-se! Segundo a liga de clubes o Vitória não cumpre os requisitos de inscrição, e sendo assim… o Portimonense é “convidado” a manter-se na I Liga, e o Vitória FC “cai” para o Campeonato de Portugal, o mesmo sucedendo ao Desp. Aves.



- Fica a II Liga sem duas equipas… vai repescar-se quem desceu, Casa Pia e Cova da Piedade. Seria uma altura fantástica para acabarem com a polémica subida de Vizela e Arouca à II Liga... promovendo também o Praiense (vencedor da série C) e Olhanense (vencedor da série D), mas não… é melhor repescar os que desceram… futebol português!



- Ainda não terminou (falta 1 jornada) mas já se sabe o campeão em Itália. A Juventus venceu o campeonato pela 9.ª época consecutiva (!) É a maior série consecutiva atual no mundo, juntando-se a Ludogorets (Bulgária) e Celtic (Escócia), que também venceram o seu 9.º título de campeã consecutivo.



- Já Ronaldo foi o 1.º jogador da história a vencer por duas vezes os campeonatos de Inglaterra, Espanha e Itália.



- Também houve campeão no Kosovo (Drita) e na Síria, o Tishreen (!), que voltou a ser campeão… 23 anos depois (!)



- E se uns terminam, outros começam… Começou a liga chinesa, com os portugueses Daniel Carriço e Vítor Pereira a estrearem-se a vencer.



- Em França, não “quiseram” terminar o campeonato, mas 5000 pessoas na final da Taça já não houve qualquer problema. O PSG venceu na final o Sant Etiénne por 1-0 e ganhou a sua 13.ª taça francesa.



- Também quem venceu a taça foi o Zenit, que assim fez a dobradinha (1-0 ao Khimki).



- Do futebol para os motores, realizou-se a 2.ª prova do Mundial Moto GP. Na Andaluzia o português Miguel Oliveira conseguiu uma pole fantástica, mas na prova… caiu na primeira curva, já o vencedor… foi o mesmo, tomou-lhe o gosto. Fábio Quartararo venceu pela 2.ª vez na sua carreira, e duas provas consecutivas.



- No basebol tudo a correr bem na MLB, excepto… a equipa dos Marlins estar quase toda positiva com a Covid-19. (Jogos adiados com a equipa de Miami)



- No golfe o PGA TOUR teve a sua 7.ª prova após retoma… o 3M Open, e a vitória foi para o americano Michael Thompson.



- No European Tour, o vencedor do British Masters foi o italiano Renato Paratore.



- Andebol, basquetebol, voleibol e hóquei em patins vão ter os seus campeonatos a começarem no final de Setembro em Portugal.



- E no basquetebol, começou mesmo a NBA… Os Jazz derrotaram os Pelicans por 106-104 naquele que foi o 1.º jogo após 4 meses de paragem.



FINALMENTE



- 24 anos depois a Fórmula 1 regressa a Portugal. Vai mesmo acontecer GP na pista de Portimão no dia 25 de outubro. Desde 1996 (Estoril) que Portugal não tinha um grande prémio de F1.



A NOVIDADE



- Em novembro vai retomar o torneio das 6 nações em râguebi… e… com 8 seleções (!). Japão e Fidji juntam-se a este grande torneio.



A SURPRESA



- Mike Tyson regressa aos ringues aos 54 anos (!) num combate frente a Roy Jones Jr (51 anos) no dia 12 de setembro.



FALECIMENTO



- Faleceu Litos, o antigo guarda redes do Fafe, aos 54 anos.



E NOVO CANDIDATO



- Noronha Lopes apresentou-se como candidato à presidência do Benfica



OS CAMPEÕES de FUTEBOL em 2020



1 - Argentina - Boca Juniores

2 - N. Zelândia - Aukcland City

3 - Bélgica - Club Brugge

4 - França - PSG

5 - Nicarágua - Real Esteli

6 - Escócia - Celtic

7 - Sérvia - Estrela Vermelha

8 - Alemanha - Bayern

9 - Hungria - Ferencvaros

10 - Burundi - Le Messager Ngozi

11 - Ucrânia - Shakthar Donetsk

12 - Croácia - Din. Zagreb

13 - Rep. Checa - Slavia Praga

14 – Inglaterra – Liverpool

15 – Montenegro - Buducnost

16 – Israel - Maccabi Tel Aviv

17 – Áustria – RB Salzburg

18 – Bulgária - Ludogorets

19 – Eslováquia - Slovan Bratislava

20 – Tanzânia – Simba

21 – Grécia – Olympiakos

22 – Costa Rica – Saprissa

23 – Dinamarca – Mittjylland

24 – Rússia – Zenit

25 – Polónia – Legia

26 – Arménia – Ararat Armenia

27 – Portugal – FC Porto

28 – Espanha – Real Madrid

29 – Turquia – Basaksehir

30 – Albânia – KF Tirana

31 – Eslovénia – NK Celje

32 – Irão – Persepolis

33 – Kosovo – Drita

34 – Itália – Juventus

35 – Síria - Tishreen