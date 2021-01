Revista da Semana

- No campeonato nacional… o Benfica perdeu 2 pontos para FC Porto, Sporting e Sp. Braga. Deixou-se empatar em casa pelo Nacional. Equipa madeirense que voltou a empatar na Luz… 12 anos depois.- Quem também ganhou 2 pontos ao Benfica foi o… Paços de Ferreira. Equipa pacense igualou o seu melhor registo de sempre na I Liga, 4 vitórias consecutivas e… todas sem sofrer golos.- Sporting continua firme na liderança, foi ganhar ao Bessa e fez com que o Boavista somasse a 9.ª jornada consecutiva sem vencer.- O FC Porto voltou a Faro 19 anos depois… e voltou a ganhar.- Já na outra competição nacional, o Sporting venceu a sua 3.ª Taça da Liga. Venceu na final o Sp. Braga por 1-0.- Na Taça de Portugal, o Estoril atingiu as meias finais… 4 anos depois.- A nível internacional o destaque foi para o Defensa e Justicia. O clube argentino venceu pela 1.ª vez na sua história a Taça sul americana (venceu na final o Lanus).- Quanto à Libertadores, irá jogar-se amanhã, entre Santos e Palmeiras (treinado por Abel Ferreira).- Quem venceu a supertaça do seu país foi o Trabzonspor venceu na final o campeão Basaksehir. Foi a sua 9.ª supertaça.- Lampard, o mítico jogador do Chelsea… foi despedido de treinador. Já no Cruzeiro do Brasil, foi Scolari que quis sair do clube, e bateu com a porta.- Dos pés para as mãos, Portugal terminou a sua 4.ª presença de sempre em mundiais de andebol. Portugal ficou em 10.º lugar, conseguindo a sua melhor classificação de sempre.- E por falar no Mundial, jogam-se hoje as meias finais. Vão defrontar-se as equipas com mais títulos mundiais conquistados, França (6) – Suécia (4) e os campeões do Mundo com os campeões da Europa (Dinamarca-Espanha), promete.- Já os croatas, vice campeões europeus, foram a decepção. E o seu treinador não foi de modas, despediu-se em directo na TV… “Se não consigo motivar a minha equipa, então retiro-me” … e retirou-se! Lembramos que a Croácia é adversária de Portugal no torneio olímpico a disputar em Abril.- Acelerando… Terminou a 1.ª prova do Mundial de Ralis. Sebastian Ogier fez história, ao conquistar o seu 8.º título em Monte Carlo. Conseguiu a sua vitória 50 no Mundial de Ralis.- E das 4 rodas para as duas, uma boa notícia… Foi confirmado o Mundial de Moto GP pelo 2.º ano consecutivo no nosso país (vai ser em Abril).- E ainda nas duas rodas, tivemos a primeira prova de ciclismo, Lorrenzo Manzin venceu a clássica Valenciana.- E passando para o Green, o sul coreano venceu a terceira prova do PGA tour em Golfe, vencendo o “the american Express”.- Tom Brady vai jogar o seu 10.º Superbowl. Aos 43 anos vai tornar-se no jogador mais velho de sempre a jogar o Superbowl. Irá conquistar o seu 7.º título? Final no inicio de fevereiro entre os atuais campeões, Chiefs e os Buccanneers.- Foram encontrados mais 3 campeões nacionais de basebol nos países da América Central, onde o basebol tem o maior peso neste mundo. Caimanes (Colômbia), Criollos Caguas (Porto Rico) e Los Caribes de Anzoategui (Venezuela).- Lewandowski tornou-se no 1.º jogador da história da bundesliga a marcar em 8 jogos consecutivos fora de casa.

- Despedimo-nos de John Mortimore, o treinador campeão duas vezes pelo Benfica.