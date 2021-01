Revista Desportiva da Semana

- E começou um novo ano… que promete muito desporto… mas também … muitos adiamentos (!)- No futebol, o primeiro golo mundial de 2021 foi marcado no Japão, Mitoma (Kawasaki).- O primeiro jogo do ano foi o Kawasaki-1 G-Osaka-0, jogo que deu título para o Kawasaki, venceram a Taça do Imperador.- Em Portugal, o primeiro golo do ano foi marcado pela figura, até ao momento, do campeonato, Pedro Gonçalves. Marcou ao Sp. Braga o primeiro golo de 2021. Esse Sporting.- Sp. Braga foi o primeiro jogo do ano.- Ainda só vamos na primeira semana do ano e dois jogos já foram adiados em 24 horas por causa dos temporais nas ilhas, o Santa Clara – Benfica e o Nacional – Sporting. Já outro foi adiado em mais dias, por causa do “bicho”, o Vitória SC – Nacional.- Dos clubes para os treinadores portugueses no estrengeiro, alguns em alta, outros nem por isso…- José Mourinho levou o Tottenham à final da Taça da Liga, onde já não ia há 5 anos.- Abel Ferreira venceu, e bem, o jogo da 1.ª mão da Taça dos Libertadores. O “seu” Palmeiras venceu por 3-0 o River Plate na Argentina. Palmeiras não vai à final dos Libertadores há 20 anos (!)- Renato Paiva (ex-treinador do Benfica B) foi apresentado como treinador do Independiente del Valle (Equador), já Pedro Caixinha foi despedido do Al-Shabab da Arábia Saudita.- Pochettino foi apresentado como treinador do PSG, começo com um empate.- Na Taça da Liga de Futebol feminina… na 1.ª edição da prova, o vencedor foi… o Benfica. Venceu na final o Sp. Braga por 3-1.- Dos pés para as mãos, o andebol português voltou a estar em alta, e venceu mais um colosso do andebol mundial, a Islândia. Em jogo de apuramento para o Euro 2022, Portugal venceu a Islândia por 26-24, e tem quase as duas mãos no Euro 2022. Para a semana começa o Mundial contra… a Islândia (!)- continuando nas mãos, mas das balizas para os cestos, na NBA Stephen Curry fez o seu máximo na carreira, 62 pontos frente aos Blazers, promete.- E quem também promete é o português das setas, José de Sousa foi convidado a participar na Premier League das setas, onde estão os 10 melhores jogadores do Mundo (!)- E no mar, as coisas estão piores, a World Surf League cancelou as duas próximas etapas do Mundial de Surf, ficando o campeonato de 2021 cancelado, depois de ter começado ainda em Dezembro 2020.- Ainda nas águas, a Federação Portuguesa Natação suspendeu os campeonatos nacionais de Polo Aquático.- No Golfe a Portugal ProGolf Tour também cancelou a temporada e no ciclismo a Volta ao Alentejo foi adiada para o 2.º semestre do ano (andou 6 meses para a frente).- Becky Hammon tornou-se na 1.ª treinadora na NBA (!), Com a expulsão de Greg Popovich (San Antonio Spurs) frente aos Lakers, a adjunta passou a principal.- Com mais 2 golos (frente à Udinese), Ronaldo (758 golos) ultrapassou Pele (757) como o jogador da história com mais golos. É agora o segundo melhor, só atrás de Josef Bican (762).- Messi chegou aos 500 jogos na liga espanhola (todos pelo "Barça") tornando-se no estrangeiro com mais jogos na Liga espanhola. Está a 122 jogos do n.º 1 espanhol, (Zubizarreta – 622 jogos)- Foi nos Dardos, no campeonato mundial PDC, Gerwyn Price venceu na final G. Anderson .

- Despedimo-nos de Alex Apolinário, jogador do Alverca.