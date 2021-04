Revista Desportiva da Semana

- No campeonato nacional tivemos jornada dupla, e o Sporting voltou a perder pontos. Agora a diferença é só de 4 pontos para o FC Porto (2.º).- Os vermelhos continuam a lutar pela pré eliminatória da Liga dos Campeões, Braga e Benfica estão separados por 3 pontos.- Já o Nacional, parece ser o primeiro clube condenado à descida, já vão em 10 derrotas consecutivas. E mais duas jornadas e a descida poderá ser mesmo concretizada.- Se uns podem descer não tarda, outros podem subir já este fim-de-semana. O Estoril pode garantir o regresso à I Liga neste fim-de-semana.- Mais abaixo, começou a fase final do campeonato de Portugal, onde 8 equipas vão tentar o acesso à II Liga.- Na Europa tivemos mais um campeão nacional, desta feita na Suiça. Os “rapazes pequenos” voltaram a ser campeões. Young Boys conseguiram o seu 4.º título de campeão consecutivo.- Já o Palmeiras de Abel Ferreira começou a defesa do titulo da Taça dos Libertadores com uma vitória.- Nas Motos realizou-se o GP de Portugal em MOTO GP mas Miguel Oliveira não teve a sorte da época passada. Se em 2020 ficou em primeiro lugar… agora ficou em último. Os extremos tocaram-se. O francês Quartararo venceu e subiu à liderança do campeonato.- Na F1 também houve GP… e o vencedor foi o holandês Max Verstappen.- No Ténis o grego Tsisipas venceu o ATP 1000 de Monte Carlo, conseguindo-o pela 1.ª vez.- Nas senhoras a surpresa foi Astra Sharma. A australiana venceu o seu 1.º torneio WTA ao vencer o torneio Charleston 2.- No Golfe, Cink Stewart venceu o RBC Heritage.- Nas ondas… Frederico Morais conseguiu a sua 2.ª melhor prestação de sempre na elite do surf mundial. Terminou em 3.º lugar na 3.ª etapa australiana. Só batido pelo campeão Gabriel Medina. O português está em 8.º lugar no "ranking" neste momento.- Telma Monteiro, Rochele Nunes, Bárbara Timo e João Crisóstomo conseguiram medalhas para Portugal nos europeus de Judo (em Lisboa).

- Assim como apareceu… desapareceu! Durou 24 horas, nas bocas do mundo, a superliga europeia de futebol. Deu para esquecer durante um dia os tempos de covid… deu para entreter