Revista Desportiva do mês

- No campeonato nacional… O campeonato continua sem interrupções, com o Sporting a liderar o campeonato com 4 pontos de avanço sobre o FC Porto e 9 sobre Sp. Braga e Benfica.- A nível internacional o destaque foi para Abel Ferreira. O Palmeiras ganhou a Taça dos Libertadores… 21 anos depois. Já o Defensa e Justicia venceu pela 1.ª vez na sua história a Taça Sul Americana.- Portugal terminou a sua 4.ª presença de sempre em Mundiais de Andebol. Portugal ficou em 10.º lugar, conseguindo a sua melhor classificação de sempre.- O Campão Mundial foi o mesmo de 2019, a Dinamarca. Venceram na final a Suécia, tornando-se bicampeões do Mundo.- A 1.ª prova do Mundial de Ralis, foi ganha por Sebastian Ogier, que fez história, ao conquistar o seu 8.º título em Monte Carlo.- O português Filipe Albuquerque venceu as 24 horas de Daytona, na 1.ª prova do ano.- No Dakar tivemos vencedores. Peterhansel, nos carros, venceu o seu 14.º título no Dakar (o 8.º em carros, já tinha ganho 6 em motos). Já Benavides, nas motos, venceu pela 1.ª vez.- Foi confirmado o Mundial de MOTO GP pelo 2.º ano consecutivo no nosso país (vai ser em abril).- O Sporting venceu a sua 3.00ª Taça da Liga em futebol.- Taça da Liga de Futebol feminina… na 1.ª edição da prova, o vencedor foi… o Benfica.- Taça de Portugal em Futebol (feminino) – Sp. Braga venceu.- No futebol, o primeiro golo mundial de 2021 foi marcado no Japão, Mitoma (Kawasaki).- Tom Brady vai jogar o seu 10.º Superbowl. Aos 43 anos vai tornar-se no jogador mais velho de sempre a jogar o Superbowl.- Lewandowski tornou-se no 1.º jogador da história da Bundesliga a marcar em 8 jogos consecutivos fora de casa.- Rafael Nadal cumpriu a 800.ª semana consecutiva no "top 10" do ATP. Recorde. Desde que entrou em 2005 (18 anos)… nunca mais saiu.- O português das setas, José de Sousa foi convidado a participar na Premier League das setas, onde estão os 10 melhores jogadores do Mundo (!). Pela 1.ª vez um português presente.- Becky Hammon tornou-se na 1.ª treinadora na NBA (!), Com a expulsão de Greg Popovich (San Antonio Spurs) frente aos Lakers, a adjunta passou a principal.- Messi chegou aos 500 jogos na liga espanhola (todos pelo Barça) tornando-se no estrangeiro com mais jogos na Liga espanhola. Está a 122 jogos do n.º 1 espanhol, (Zubizarreta – 622 jogos).- Pela 1.ª vez na história uma equipa do 8.º escalão em Inglaterra defrontou uma equipa da Premier League, o Marine perdeu 0-5 com o Tottenham. O Chorley (da 6.ª divisão) eliminou o Derby County de Rooney.- Andebol (Masculino) – Dinamarca- Setas/Dardos - PDC – Gerwyn Price- Hóquei no Gelo (sub 20) – Estados Unidos- Foi usado pela 1.ª vez na história o cartão branco no campeonato de Portugal, o cartão do fair play. O cartão foi mostrado pela 1.ª vez no jogo… Olhanense – Esperança de Lagos!- Tom King (guarda-redes do Newport County) marcou o golo mais “longo” de sempre. Ao marcar um pontapé de baliza fez a bola percorrer… 96,01m, tornando-se o golo mais “comprido” da história do futebol.- Kazuyoshi Miura (53 anos) continua a espalhar perfume nos relvados japoneses. Renovou o seu contrato por uma temporada com o Yokohama FC, preparando-se para disputar a 36.ª época consecutiva (vai fazer 54 anos em fevereiro)- John Mortimore, o treinador campeão duas vezes pelo Benfica.- Alex Apolinário, jogador do Alverca.- Paulo Diamantino, o basquetebolista internacional por Portugal.

- Américo Raposo, ex ciclista do Sporting.