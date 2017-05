Ribeiro e Castro quer festejar o tetra no sábado

Mário Aleixo - RTP 08 Mai, 2017, 12:25 | Futebol Nacional

Ribeiro e Castro tem esperança que tal aconteça, como revelou ao jornalista Pedro Luiz Cid, mas mostrou-se comedido e afirmou: “É preciso ganhar ao V. Guimarães e não serão favas contadas porque o jogo será muito difícil”.



Aquele que foi vice-presidente da direção do Benfica entre 1997 e 1998 admitiu a importância, como dado histórico, da conquista do tetra poder acontecer no dia da comemoração de um centenário como este considerado fundamental na vida portuguesa.





A duas jornadas do final do campeonato da I Liga de futebol o Benfica precisa de uma vitória para conquistar o título de campeão nacional.Com a vitória do Benfica frente ao Rio Ave, por 1-0, os encarnados capitalizaram o empate de sábado do FC Porto frente ao Marítimo (1-1), e dilataram a vantagem de três para cinco pontos face aos "dragões", bastando conquistar mais dois pontos para garantir um inédito tetracampeonato na história do clube da Luz.Sobre a justeza da provável conquista do campeonato o ex-dirigente considerou: “Podíamos já estar mais folgados, também perdemos pontos e tivemos sorte como a bola no poste em Vila do Conde que foi um trinco de grande categoria”, disse a gracejar.Num plano mais formal Ribeiro e Castro lembrou: “O campeonato é uma competição muito exigente e longa. O Benfica foi a equipa mais regular é líder há muitas jornadas e provou a sua superioridade”.Mas nem tudo foram facilidades e o carismático benfiquista fez questão de realçar a força da instituição: “Houve momentos em que o ânimo podia ter ido abaixo mas veio ao de cima a capacidade de jogadores, treinadores e adeptos de continuarem a acreditar e manter a equipa na corrida ao título”.Da época passada para atual ainda há um outro dado a reter, no último campeonato Rui Vitória não ganhou nenhum jogo a Sporting e FC Porto e esta época não perdeu nenhum. Ribeiro e Castro comentou: “É um técnico que tem uma grande identificação com o Benfica, os sócios têm uma grande empatia com ele e utiliza uma comunicação simples e respeitadora”, disse a concluir.