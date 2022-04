Ricardinho renova com o Santa Clara e fica com cláusula de rescisão de 15 ME

"A celebração de novo vínculo contratual do jogador com a nossa sociedade desportiva mostrou-se vantajosa para todas as partes envolvidas", avança a SAD dos açorianos em comunicado.



O Santa Clara realça que Ricardinho, de 23 anos, tem sido uma das "grandes revelações do campeonato", naquela que é a sua época de estreia na principal divisão do futebol nacional.



"Patente no contrato está ainda uma cláusula de rescisão fixa nos 15 ME. A Santa Clara Açores -- Futebol SAD felicita Ricardinho pelo novo capítulo na carreira, augurando-lhe continuamente o maior dos sucessos com a bandeira dos Açores ao peito", lê-se ainda na nota de imprensa.



Depois de ter passado pela formação do Rio Ave, Ricardinho foi recrutado pelo Santa Clara, tendo sido emprestado ao Praiense e ao Torreense em 2019/20 e 2020/21, respetivamente.



Esta temporada já participou em 39 jogos e apontou cinco golos.



O Santa Clara está em nono lugar da I Liga de futebol, com 35 pontos.