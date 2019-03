Ricardo Chaves acredita numa equipa flaviense forte

No Sporting Bruno Fernandes continua em dúvida, Tiago Ilori não é certo que recupere e Diaby assustou no jogo que fez ao serviço do Mali, ao sair com queixas musculares no intervalo da partida.



Os “leões” encontram um Chaves que está em penúltimo mas vem de uma vitória, na Vila das Aves, na estreia de José Mota ao comando dos flavienses.



Na opinião de Ricardo Chaves, que jogou nove temporadas na equipa transmontana, a chegada de José Mota deu um novo elã à equipa e o Sporting pode sofrer com isso.



Trata-se de um jogo importante para o Chaves na luta pela manutenção mas também para o Sporting que apesar de estar a oito pontos da liderança ainda tem legítimas esperanças na conquista do título.



Ricardo Chaves, em declarações ao jornalista da Antena 1, Fernando Eurico.