Ricardo Chéu assume comando da Oliveirense

Depois de na última temporada ter orientado o DOXA, do Chipre, e o Vilafranquense, Ricardo Chéu confessou ser “”.O substituto de Fábio Pereira, que na semana passada rumou ao Marítimo, também da II Liga, assumiu a ambição de elevar o nível competitivo de equipa “com jovens talentos e experiência na competição”.”, afirmou.Em Portugal, Ricardo Chéu liderou ainda Estrela da Amadora, União da Madeira, Freamunde, Académico de Viseu, Penafiel e Mirandela.A formação de Oliveira de Azeméis ocupa atualmente o 11º lugar da II Liga, com 16 pontos em 13 jogos, defrontando o Mafra na próxima jornada, no domingo, num jogo que marcará a estreia do técnico.