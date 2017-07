Ricardo Horta vai reforçar definitivamente o Sporting de Braga, garante António Salvador

Lusa 21 Jul, 2017, 18:54 | Futebol Nacional

"Neste momento está praticamente tudo certo. O Ricardo Horta vai ser jogador definitivo do Sporting de Braga e Juan Carlos vai ser jogador definitivo do Málaga. É uma questão de horas, de tempo, para que o anúncio oficial seja feito", disse o dirigente à margem de uma visita às novas instalações do clube.



Ricardo Horta, de 22 anos, esteve na última época ao serviço dos bracarenses por empréstimo do Málaga, Espanha.



O avançado, que é internacional sub-21, apontou nove golos em 44 jogos.



No sentido contrário, o defesa espanhol Juan Carlos, de 27 anos, representou o Málaga por empréstimo do Sporting de Braga.



António Salvador também garantiu que o médio brasileiro Assis, de 26 anos, vai ficar no clube.



"O Assis faz parte do plantel. Está connosco e vai continuar connosco. Não vai sair", disse o dirigente, que rejeitou, no entanto, falar de um possível interesse no médio do FC Porto Josué, médio, de 26 anos, que representou os minhotos a título de empréstimo há duas temporadas.