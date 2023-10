Ricardo Mangas ansioso por voltar a competir

Oficializado como reforço dos vimaranenses em 4 de julho, depois de três épocas vinculado ao Boavista, o defesa de 25 anos lesionou-se em 9 de julho, num jogo particular com o Wolverhampton (triunfo inglês por 2-1), e foi operado ao adutor, um dos músculos da coxa, em 13 de julho, circunstância que o mantém afastado dos relvados desde então.



“Foi o pior cenário que me podia ter acontecido, mas acho que me fez crescer, principalmente como pessoa. Estou aqui e sou um atleta para ajudar e para conquistar coisas pelo Vitória”, disse aos jornalistas.



Utilizado no jogo particular com o Maria da Fonte, que a equipa de Guimarães venceu por 4-3, na quarta-feira, Ricardo Mangas confessou estar “ansioso por voltar à competição”, sobretudo no Estádio D. Afonso Henriques, a casa do Vitória, um clube que descreveu como “extremamente exigente”.



“Queremos ganhar todos os jogos e vamos trabalhar com esse objetivo. Todos os dias dar mais um bocadinho por este clube, porque este clube merece conquistar coisas. É o que todos queremos”, frisou.



Convencido de que o colega de equipa e concorrente de setor, Afonso Freitas, se tem “portado muito bem”, o jogador algarvio considerou que os vitorianos, quintos classificados da I Liga, com 16 pontos, estão “a fazer um campeonato sólido”, numa altura em que se estão a adaptar a Álvaro Pacheco, o quarto treinador da época, depois de Moreno, de João Aroso e do brasileiro Paulo Turra.



“Estamos a adquirir as ideias do treinador aos poucos. É um processo que leva tempo, mas já se nota que mudou qualquer coisa e que estamos a jogar à Vitória”, referiu.