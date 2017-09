Ricardo Moura e Junior Pius convocados para visita do Tondela ao Sporting

Lusa 15 Set, 2017, 16:14 | Futebol Nacional

Comparativamente com a última jornada, em que o Tondela empatou 2-2 com o Paços de Ferreira, o treinador 'auriverde' decidiu repetir os 18 jogadores que tinha convocado, acrescentando ao lote o guarda-redes Ricardo Moura e ainda o defesa Junior Pius.



Entregues ao departamento médico encontram-se Osorio, com uma lesão muscular na coxa direita, e Tembeng, com um traumatismo no joelho direito.



Sporting e Tondela defrontam-se no sábado, às 20:30, no Estádio José de Alvalade, em Lisboa, em partida da sexta jornada da I Liga de futebol, apitada por Manuel Oliveira, da associação do Porto.



O Sporting ocupa a segunda posição da tabela classificativa com os mesmos 15 pontos do líder FC Porto, enquanto o Tondela ocupa o 11.º lugar, com cinco pontos.







Lista dos 20 convocados:



- Guarda-redes: Cláudio Ramos, Ricardo Janota e Ricardo Moura.



- Defesas: Fahd Moufi, Nik Ansell, Ricardo Costa, David Bruno, Joãozinho e Junior Pius.



- Médios: Claude Gonçalves, Hélder Tavares, Pedro Nuno, Joca e Bruno Monteiro.



- Avançados: Tyler Boyd, Miguel Cardoso, Zachara, Tomané, Murilo e Heliardo.